A Trieste la giornata mondiale per la Pace

Il primo gennaio 2020 si terrà anche a Trieste – in occasione della 43esima giornata mondiale per la Pace – la Marcia della Pace e della Fratellanza, promossa dal Comitato per la Pace Danilo Dolci insieme alla campagna “Io Accolgo” (maggiori informazioni sulla campagna qui: www.ioaccolgo.it).

La marcia cittadina partirà dal luogo simbolico del Silos di via Flavio Gioia (a lato della stazione ferroviaria), da cui nel 1945 partirono i deportati verso i campi di sterminio e in cui oggi trovano un primo temporaneo rifugio i richiedenti asilo arrivati a Trieste attraverso la rotta balcanica.

Di seguito il programma della marcia.

Prima sosta: via Ghega, ricordo di decine di impiccati dai nazisti sulle finestre della sede del Conservatorio “Tartini”.



Seconda sosta: via Filzi 14, Scuola per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste. Ricorrono i 100 anni dal riminale incendio fascista del Narodni Dom, casa di cultura della comunità slovena.



Terza sosta: piazza Oberdan al palazzo numero quattro, già sede della Gestapo e della SS, luogo di indescrivibili torture con le annesse celle nel sotterraneo. Al centro della piazza si erge la scultura di Marcello Mascherini (“I fidanzatini”) dedicata al ventenne Pino Robusti, ucciso senza colpa nell'aprile del '45 alcuni giorni prima della chiusura della Risiera.



Prosecuzione e chiusura in Piazza S. Antonio con letture e riflessioni per la Pace a 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, in un contesto globale in cui i conflitti sono purtroppo frequenti e diffusi.