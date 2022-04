A Trieste nasce una nuova Game Arena

Due giorni senza stop, la partecipazione di 18 tra i più importanti streamer, youtuber, gamer e cosplayer del panorama nazionale e tanto spettacolo. Sabato 23 aprile si alzerà il sipario sulla nuova Game Arena di Akidragon, allestita al centro commerciale Il Giulia di Trieste, grazie al prezioso lavoro svolto dall’azienda Madison Mark.

La nuova struttura - tra le più avanguardia in Italia - offrirà ai videogiocatori un’esperienza fuori dal comune, grazie all’utilizzo di 30 postazioni PC PRO, 4 simulatori Teleios e 4 simulatori KATWALK, fondamentali per rendere ancora più immersive le sessioni di gioco sia per gli ospiti che per il pubblico partecipante.

Si parte sabato 23 aprile alle 15 con “La Tana del Goblin”, uno stand completamente dedicato ai giochi da tavolo. Alle 16 sarà la volta di “Gioca con il tuo Streamer”, spazio interattivo che permetterà ai fan di interagire e sfidare i loro beniamini. Freneh (380 mila follower su Twitch), Lele Giaccari (1.9 milioni di follower su TikTok) e Cousik (36 mila follower su Twitch) giocheranno a vari MiniGames con tre partecipanti estratti dal pubblico. Supergashbell (831 mila follower su YouTube e 71 mila su Instagram) scenderà nella pista virtuale di F1 2021 in una sfida che coinvolgerà fino a 32 partecipanti. David Rubino (116 mila follower su TikTok e 222 mila su Twitch) e Mr.Flame prenderanno parte a un Torneo 1v1 di FIFA22, insieme ad altri 6 giocatori. Chiudono la fila Xiuder (814 mila follower su Twitch e 316 mila su TikTok) e Chrinjottv (27 mila follower su Twitch) che si lanceranno in una battle royal Squad su Fortnite con altri 14 giocatori. Il sabato si chiuderà a notte inoltrata, con tutti gli 8 streamer impegnati in una sessione finale di F1 2021.

Dalle 14 alle 17 di domenica, la Game Arena sarà colorata dagli sgargianti travestimenti dei migliori cosplayer italiani, che saranno disponibili per foto e autografi con i fan: Elizabeth Rage (390 mila follower su Instagram), Leon Chiro (350 mila follower su Instagram), Ambra Pazzani (180 mila follower su Instagram) e Seshiria Sandy (10 mila follower su Instagram), saranno raffigurati in un graffito a tema “League of Legends” dal writer di fama internazionale Nauni99 e saranno presenti all’evento con i costumi di scena con i quali verranno impressi dall’artista.

Il gaming sarà protagonista della giornata sia con i tornei di Magic, organizzati da Ticket To Play Mestre a partire dalla mattina, che con le finali del torneo di Rocket League, trasmesse anche sul canale Twitch di un giocatore dal valore assoluto come Lauridis (100mila follower).

Durante l’evento, ci sarà anche modo di sfidare i limiti umani e battere record mondiali. Andrea Barone, in arte BeronZ (6.5 mila follower su Twitch), tenterà di stabilire il Guinness World Record per la più lunga sessione di freestyle mai realizzata, puntando ad arrivare a 38 ore consecutive di live. La ricerca del record potrà essere seguita anche dai fan più temerari, i quali potranno incitare il freestyler in prima persona, presso la sala streaming della Game Arena.

Partner tecnico del progetto è Elettrofox Computer, azienda di longevità ultratrentennale nell’assistenza informatica e nello sviluppo di postazioni gaming d’elite. A supportare l’iniziativa figurano anche l’azienda Virtual Play, produttori di simulatori di realtà virtuale, e Salvatore Papa, founder di SPstudios, imprenditore ed esperto di finanza agevolata.

Grazie agli sforzi congiunti di Gold Fox Gaming e E-Blue Gaming, l’Akidragon Game Arena di Trieste punta a diventare un punto di riferimento nel panorama degli E-Sports italiani.

Fabio Asinardi, co-founder di Gold Fox Gaming: “Abbiamo puntato al miglioramento dell’esperienza per il videogiocatore, sia per l’allestimento della sala che per le caratteristiche tecniche dei computer. La partnership con E-Blue ci permette di portare il settore del gaming a un livello successivo, con un profilo internazionale a tutti gli effetti. Non esiste, in Italia, una sala così all’avanguardia come quella che stiamo per inaugurare a Trieste. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato”.

Gold Fox Gaming SPA nasce nel 2019 come azienda impegnata a 360° nel settore del gaming. Lavora sia sul binario della trasmissione online, cercando di costruire un network coeso e interconnesso di videogiocatori, che sul binario del retail, che ha come mission l’apertura di Game Arena su tutto il territorio. Proprio dal ramo del retail, è nato il progetto Akidragon. La mission dell’azienda è quella di costruire la più grande community italiana di E-Sports, puntando all’apertura di un franchising Akidragon Arena e l’organizzazione di eventi dedicati agli E-Sports.

Per farlo, Akidragon sfrutta la partnership esclusiva con E-Blue Gaming, azienda di componentistica esclusivamente ideata per gli e-games e che dal 2016 ha allestito in tutto il mondo 1100 locali eSports tra Gaming Arena, Gaming Center, Gaming Hotel e strutture connesse al settore. Molti dei loro articoli figurano sugli scaffali di catene commerciali quali Carrefour, Virgin Media Store, Media Mart e molti altri.