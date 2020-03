A Trieste parcheggi gratuiti fino al 30 aprile

La Giunta Municipale di Trieste, presieduta dal Sindaco Roberto Dipiazza, ha deciso nella seduta odierna la fruizione gratuita degli stalli blu, normalmente a pagamento, lungo tutte le strade del territorio del Comune di Trieste fino al 30 aprile prossimo.



Tale azione si è potuta concretizzare grazie alla disponibilità di tutte le società che gestiscono gli spazi di questo tipo che, opportunamente interpellate dal Comune, hanno risposto positivamente alla proposta di sospendere l’esazione del pagamento della sosta, come detto fino al 30 aprile.



Si tratta di una misura di notevole rilievo per l'intera cittadinanza, nell'intento di venire incontro e dare sollievo, almeno in parte e per quanto possibile, in questo momento reso così difficile dall'emergenza sanitaria in corso, alle necessità di cittadini, lavoratori e categorie economiche.



Si sono favorevolmente espresse le società Esatto, Park San Giusto, Sabaitalia e Trieste Terminal Passeggeri. Società che il Sindaco Dipiazza desidera apertamente ringraziare per la sensibilità e la vicinanza alla città così tangibilmente dimostrate.



“In un momento così duro come quello che stiamo vivendo e che mette in difficoltà non poche famiglie e imprese, soprattutto quelle minori, di piccola e media dimensione – dichiara il Sindaco Dipiazza -, un'azione come questa può dare una mano concreta e almeno un po' di sollievo ai bilanci di ditte e famiglie e, più in generale, di ogni cittadino. Un po' di respiro che in questa fase, assieme ai rinvii di pagamenti di imposte come quello sulla TARI già recentemente deciso dal nostro Comune, può essere effettivamente utile”.Nella pratica sarà sospeso a partire da domani mattina (venerdì 27 marzo) l'obbligo di pagamento su tutte le aree di sosta con righe blu della città, dal Borgo Teresiano a quello Giuseppino, da Piazza dell’Ospedale e vie adiacenti alle Rive, a Piazza Oberdan e vie limitrofe (Cicerone, Piazza Giotti, Beccaria, Giustiniano) a Roiano, solo per indicarne le più importanti.Il Sindaco Dipiazza ha anche voluto ringraziare il competente Assessore all'Urbanistica e Territorio Luisa Polli e il Direttore del Dipartimento Territorio Economia Ambiente Mobilità del Comune Giulio Bernetti che hanno messo a punto e seguito nel dettaglio tutti i “passaggi” dell'”operazione”.