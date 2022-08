A Trieste prove di video alfabetizzazione

In occasione dell’evento di chiusura, promosso da Ires Fvg, del progetto Fami Inspire mirato a favorire l’apprendimento della lingua italiana attraverso nuove metodologie didattiche, giovedì 8 settembre dalle 16.30 alle 18.30 nella biblioteca Stelio Crise di Largo Papa Giovanni XXII a Trieste, sarà proposta un’esperienza immersiva nel mondo VAM (Video Alfabetizzazione Multimediale), appunto una delle metodologie sperimentate durante la formazione di oltre trenta tra operatori e insegnanti di lingua italiana L2 e con più di 300 adulti stranieri partecipanti.

"La VAM è un progetto di ricerca che si realizza sperimentando laboratori audiovisivi e multisensoriali» commenta Lino Frascella, referente Ires Fvg per il progetto Inspire «più che una metodologia, è un processo in continua evoluzione, un approccio nato con la sperimentazione di laboratori inclusivi aperti alle persone con disabilità, applicato quindi con successo anche nelle scuole superiori e negli ultimi anni nella versione “VAM Alpha” anche con persone straniere scarsamente alfabetizzate o con maggiori difficoltà nell’apprendimento della lingua".

Durante l’evento si alterneranno videoproiezioni dedicate al metodo VAM, testimonianze di vamers in collegamento da diversi paesi europei, azioni sceniche e brevi letture utili a comprendere le potenzialità della VideoAlfabetizzazione e della didattica multisensoriale nella formazione linguistica per persone straniere.

L’evento è l’ultimo di quattro tappe di approfondimento realizzate sull’intero territorio regionale dai diversi partner progettuali Inspire per condividere con operatori, stakeholder e testimoni privilegiati le metodologie, gli strumenti, le riflessioni e i risultati ottenuti dalla sperimentazione, avviata in regione a partire dal 2019, per favorire l’apprendimento della lingua italiana attraverso nuove metodologie didattiche come la VAM e l’Accelerated Learning.

Per partecipare all’iniziativa è richiesta la registrazione tramite form online.

Tutte le informazioni sull’evento multimediale e sul progetto sono disponibili dalla pagina dedicata sul sito Ires Fvg