A Trieste servizi garantiti al centro commerciale Il Giulia

Il centro commerciale Il Giulia, nel cuore di Trieste, è aperto da lunedì a venerdì, con il consueto orario, dalle 9.00 alle 20.00, per consentire ai negozi autorizzati, presidiati e sanificati, di operare nel pieno rispetto delle normative previste dall’ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona rossa.



Dei negozi presenti a Il Giulia – completamente rinnovato e riqualificato nei suoi spazi interni in un’ottica di una sempre maggiore attenzione ai clienti e al territorio che lo ospita – sono infatti aperte al pubblico le seguenti attività commerciali (con orario che può subire variazioni giornaliere, anche a seconda dei negozi) : OVS (moda, solo per le merci consentite), Sportler (sport), Yamamay (intimo), GrandVision Italia by Avanzi (ottica), Pam Panorama (alimentari), Foto Mauro (fotografia), Satur (accessori per la casa, solo per alcune merceologie), Unieuro (tecnologia), Arcaplanet (prodotti per animali domestici), Lava & Cuce (servizi), Èqui (parafarmacia).



Per quanto riguarda la ristorazione, restano aperti per asporto il Bar Bistrò Riva 1924 e anche a domicilio Domino’s Pizza e Doppio Malto. Infine, sono operativi il Mondadori Point (giornali, libri, tabacchi) e l’Agenzia di UniCredit.

Durante le giornate di sabato e domenica, a Il Giulia restano aperti solo Pam Panorama, Èqui, Mondadori Point e, sempre asporto e delivery, Domino’s Pizza e Doppio Malto.



Eventuali modifiche agli orari di apertura saranno comunicate sul sito ilgiulia.it e sulla pagina Facebook del centro commerciale.