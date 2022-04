A Trieste torna Barbacan Produce

Domenica 24 torna la prima edizione del 2022 di Barbacan Produce, il mercato di designer, artisti ed artigiani da tutta Italia e dai paesi vicini. La 33esima edizione, che si svolgerà questa domenica 24 aprile dalle 10.30 alle 18.30, fa ripartire il market alla grande con tantissime novità. Lungo le vie intorno a piazza Barbacan, a Trieste, saranno presenti 80 banchi con accessori per la casa, stampe grafiche, abbigliamento, gioiello contemporaneo, ceramiche, prodotti naturali e tantissimi altri prodotti originali ma soprattutto artigianali.



Non mancheranno appuntamenti collaterali, come il laboratorio dedicato ai più piccoli: Gaia e il suo riciclo creativo tornano questa volta a far creare con elementi di recupero una farfalla festone da far svolazzare dalle finestre.



Il laboratorio durerà 25 minuti circa e si svolgerà in tre turni la mattina sotto l'Arco di Riccardo ( info e prenotazioni: gaiaeilre@gmail.com). L'associazione ospite questa volta sarà il CEST, che si impegna senza sosta nell'ideare, realizzare e sostenere progetti di vita, assieme alle persone con disabilità e alle loro famiglie.



Tra le scalinate di Santa maria Maggiore, invece, sarà presente il tarologo Alessanddro Fiorin Damiani.