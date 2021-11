A Trieste torna la fiera di San Nicolò

Torna, a Trieste, il tradizionale appuntamento con la fiera di San Nicolò dall’1 all’8 dicembre in viale XX Settembre e nelle zone limitrofe. Per consentire lo svolgimento in sicurezza del tradizionale appuntamento, sono stati istituiti alcuni provvedimenti temporanei di viabilità.



Modifiche alla viabilità

Divieto di sosta e fermata con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli laddove non già esistente, dalle 8.00 del 22 novembre alle ore 24.00 dell'11 dicembre in:

▪️ Via del Toro, sulla carreggiata stradale tra gli ingressi degli edifici civ. 2 e 4;

▪️ Via Nordio, sulla carreggiata stradale tra l’intersezione con viale XX Settembre ed il posto auto disabile di fronte al civ. 2 (escluso);

▪️ Via Giotto, sulla carreggiata stradale tra l’intersezione con via Gatteri e l’intersezione con via Rossetti con esclusione del tratto antistante il civ. 3;



▪️ Viale XX Settembre, sulla metà del rialzo centrale nel tratto compreso tra il civ. 45 e l’intersezione con via della Croce;▪️ Via della Croce, nel tratto a fondo cieco compreso tra l’intersezione con il viale XX Settembre e la galleria antiaerea sulla metà della carreggiata stradale e fino al muro della scalinata).Divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoliDalle 6.00 del 25 novembre alle 8.00 del 30 novembreDalle 23.00 del 9 dicembre alle 24.00 dell'11 dicembrenelle seguenti zone (allestimenti e smontaggi strutture e gazebo):▪️ Via Battisti, sull’area di carico/scarico merci all’intersezione con largo Don Bonifacio;▪️ Via Polonio, dall’intersezione con viale XX Settembre verso via Battisti;▪️ Via Carducci, dall’intersezione con via Crispi all’intersezione con via Battisti;▪️ Via Paduina, dall’intersezione con viale XX Settembre all’intersezione con via Crispi;▪️ Via Rossetti, dall’intersezione con viale XX Settembre e l’intersezione con via Crispi;▪️ Viale XX Settembre, sulla metà del rialzo centrale compreso tra l’intersezione con via della Croce e via Galilei.Dalle 8.00 del 30 novembre alle 23.00 del 9 dicembre nelle seguenti zone (approvvigionamento giornaliero);▪️ Via Battisti, sull'area di carico/scarico merci all’intersezione con largo Don Bonifacio;▪️ Via Polonio, dall’intersezione con viale XX Settembre verso via Battisti;▪️ Via Carducci, dall’intersezione con via Crispi all’intersezione con via Battisti;▪️ Via Paduina, dall’intersezione con viale XX Settembre all’intersezione con via Crispi;▪️ Via Rossetti, dall’intersezione con viale XX Settembre e l’intersezione con via Crispi;▪️ Viale XX Settembre, sulla metà del rialzo centrale, compreso tra l’intersezione con via della Croce e l’intersezione con via Galilei▪️ Viale XX Settembre, sul rialzo centrale, dall’intersezione con via Zovenzoni e l’intersezione con piazza dei Volontari Giuliani fino all’altezza della carreggiata stradale antistante i civ. 9 e 10;▪️ Via Paduina, dall’intersezione con viale XX Settembre all’intersezione con via Crispi.Divieto di transito dalle 8.00 dell’1 dicembre alle 23.00 dell’8 dicembre in:▪️ Viale XX Settembre tra l’intersezione con via Rossetti e l’intersezione con via Zovenzoni (corsia a salire);▪️ Viale XX Settembre tra l’intersezione con via Piccolomini e l’intersezione con via Rossetti (corsia a scendere).Sono previste mirate e specifiche deroghe a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza e delle forze dell’ordine.