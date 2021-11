A Udine al via la fiera di Santa Caterina, ma solo con il Green Pass

E' tutto pronto a Udine per l'edizione 2021 della storica fiera di Santa Caterina che, dopo la pausa dell'anno scorso dovuta all'emergenza sanitaria, torna ad animare piazza Primo Maggio. Da oggi, giovedì 25 e fino al 28 novembre, Giardin Grande ospiterà oltre 330 bancarelle, tra dolciumi e abbigliamento, pentolame e attrezzi per la pulizia.



Sarà una 'Santa Caterina' diversa dal solito, a cusa delle misure anti Covid, necessarie per contenere la diffusione del video. La fiera, infatti, sarà accessibile soltanto al pubblico munito di Green Pass. Per garantire lo svolgimento in piena sicurezza dell'evento, saranno istituiti tre varchi di accesso alla manifestazione, in viale della Vittoria, via Pracchiuso e via Manin. Qui, gli avventori dovranno esibire al personale preposto ai controlli il certificato verde per accedere all'area.



La Fiera di Santa Caterina è un appuntamento ultra centenario e, prima del 2020, era stata sospesa soltanto una volta, nel 1917, in piena occupazione. E' la più antica della città e tra le più datate d'Italia, istituita per la prima volta a Udine dal patriarca Marquardo il 4 novembre 1380 per poi essere spostata, nel 1485, dal luogotentente Contarini nell’attuale posizione all’interno delle mura.