A Udine arriva il progetto 'Quattro Ruote per la Sicurezza'

La sicurezza sulla strada passa attraverso l'applicazione di comportamenti corretti e il rispetto delle regole. Questi sono gli obiettivi del progetto 'Quattro Ruote per la Sicurezza - stili di vita, stili di guida' si rivolge alle scuole secondarie della provincia di Udine.



Tra i soggetti promotori l'Ufficio scolastico regionale, Polizia stradale, Fondazione Friuli, ACI, Arlef (per una specifica pubblicazione in friulano).



Il progetto prevede lezioni e laboratori, ma anche un concorso di idee per la realizzazione di elaborati creativi con immagini, video, musica e spot pubblicitari realizzati dagli studenti. I vincitori saranno premiati all'inizio del prossimo anno e le loro opere saranno utilizzate nelle future campagne di informazione per la sicurezza stradale.



Il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha sottolineato la positività di "fare sistema tra soggetti pubblici e privati, tra il mondo della scuola e il resto delle istituzioni".