A Udine arriva il trasporto a domicilio per gli animali domestici

Dopo settimane di lockdown nazionale reso necessario dall’emergenza sanitaria Covid-19, stanno tornando gradualmente operativi in questa prima fase di sblocco anche i servizi veterinari che, visto il proseguimento della delicata situazione, lanciano nuove formule. Dopo la sperimentazione della consulenza veterinaria a distanza, arriva il trasporto a domicilio del pet, per dare un aiuto concreto a coloro che non possono uscire di casa ma che hanno necessità di visite in clinica per i propri animali domestici. A renderlo possibile è Ca’ Zampa, il primo Gruppo italiano di Centri per il benessere dei pet presente anche a Udine. Un servizio utile che risponde ad una priorità per tutti i possessori di pet: non rinunciare alla salute del proprio animale, malgrado le momentanee restrizioni a muoversi. Così come anche per gli ambienti delle cliniche riaperte in questi giorni, il trasporto è stato messo completamente in sicurezza per tenere sotto controllo il rischio di contagio Covid-19.



È possibile prenotare il trasporto a domicilio

Per chi viene in clinica

“Il trasporto a domicilio del pet – spiega, presidente Ca’ Zampa – è un servizio che è sempre stato attivo in alcune delle nostre Cliniche. Ora, considerata la situazione di emergenza nazionale, abbiamo pensato di estenderlo su tutti i territori e di potenziarne l’utilizzo.e possessori di pet, soprattutto con un occhio di riguardo verso le persone più anziane, nei confronti delle quali sappiamo quanto sia importante ridurre il più possibili le uscite fuori casa.: a partire dalla sanificazione del mezzo di trasporto utilizzato, sin dalla vestizione dei tecnici veterinari ed attraverso un preciso percorso di presa e consegna dell’animale che, salvo casi particolari, vanno effettuate fuori dall’abitazione privata”.In ottemperanza a quanto disposto nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile e delle ulteriori disposizioni, il pet dovrà essere prelevato, e consegnato al termine della visita, evitando ogni contatto fisico.• chiamando direttamente il numero di telefono della Clinica Ca’ Zampa di riferimento;• Compilando il form online https://www.cazampa.it/contatti• Inviando una mail agli indirizzi delle cliniche: Udine@cazampa.itIl sevizio è gratuito nel raggio di 10 km dalle cliniche Ca’ Zampa., sia interni che esterni: filaria, leishmaniosi oltre a pulci e zecche. Gli esperti consigliano la prevenzione e proprio per questo Ca Zampa si adegua al periodo e propone un check up dermatologico completo comprensivo di profilassi standard e test cutanei: un controllo che permette al veterinario di raccogliere le informazioni più importanti per proteggere il pet, evitando o riducendo gli effetti dell’insorgenza delle malattie legate ad ospiti indesiderati. In quest’occasione viene eseguito unAl fine di garantire la massima sicurezza,, per garantire al meglio la sicurezza di ogni proprietario: ingresso attraverso un Check in Salute dove indossare mascherine, guanti monouso oltre che camicie monouso e calzari se il proprietario, solo in casi particolari, deve entrare in ambulatorio. Per evitare assemblamenti,all’interno dell’area accettazione e per le prestazioni urgenti legate alla salute del pet.