A Udine arriva l'albero di Natale

Quest’oggi in piazza Duomo è arrivato il primo dei due abeti donati a Udine dal Comune di Forni Avoltri per le celebrazioni delle festività natalizie. Il secondo albero sarà allestito in piazzetta Lionello, di fronte all’ingresso di Palazzo D’Aronco.

“A nome dell’Amministrazione comunale e della città – dichiara il Sindaco Pietro Fontanini – voglio ringraziare il Comune di Forni Avoltri per averci donato questi due abeti che arricchiranno il nostro Natale e che confermano l’amicizia che lega Udine alla Carnia. Ma questo gesto ci richiama anche al dovere che politicamente e culturalmente abbiamo, come Capitale del Friuli, nei confronti della nostra montagna, sempre pronta a donare e spesso purtroppo dimenticata dallo Stato centrale. Un grazie quindi al Sindaco Sandra Romanin e a tutta la comunità di Forni Avoltri per questo gesto di amicizia che ci riempie di orgoglio e per questi splendidi abeti”.