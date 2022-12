A Udine arriva la Casetta di Babbo Natale

Nei fine settimana dall’8 al 24 dicembre in piazza San Giacomo i bambini potranno visitare la Casetta di Babbo Natale dove assesteranno a cori, concertini, rappresentazioni a tema natalizio, giochi e laboratori organizzati da animatori in costume e, nelle ultime quattro date in programma, avranno anche al possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale. Gli eventi sono organizzati dall’Ufficio Turismo e Grandi Eventi del Comune di Udine in collaborazione con il Ludobus e la Società Filologica Friulana.

“Con questa iniziativa - ha spiegato l’Assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz - abbiamo voluto coinvolgere anche i più piccoli nel clima natalizio che nel mese di dicembre si respira nella nostra città. Siamo certi infatti che un’iniziativa come questa possa inserirsi in maniera virtuosa nel vastissimo programma natalizio che è stato organizzato per quest’anno contribuendo a portare non solo gli udinesi ma anche tanti turisti nel nostro centro storico, da vivere, tra un acquisto e un bicchiere di vino, come il proprio salotto di casa”.

Ogni fine settimana la casetta rimarrà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 grazie alla partecipazione di animatori vestiti da elfi che accoglieranno i bambini e si occuperanno della consegna della letterina a Babbo Natale negli ultimi quattro giorni del programma.

Giovedì 8 dicembre: 10 – 13 e 14.30 – 19 apertura casetta con elfi per la consegna letterine e foto. 11.30-12.30 attività di gioco col Ludobus della Ludoteca del Comune di Udine. 14.30-16 “Grops” Laboratorio di intreccio con materiali diversi (midollino, nastri, cordoncini…) per realizzare decorazioni natalizie. Attività per bambini e ragazzi a cura della Società Filologica Friulana.

Venerdì 9 dicembre: 15 – 18 Apertura casetta con elfi per consegna letterine e foto.

Sabato 10 dicembre: 10 – 12.30 e 14.30 – 19 Apertura casetta con elfi per consegna letterine e foto. 10.30-12 “Origamis di Nadȃl” Laboratorio per realizzare originalissimi addobbi per l’albero di Natale con la tecnica degli origami. Attività per bambini e ragazzi a cura della Società Filologica Friulana in collaborazione con Balthazar. 14.30 – 16.30 laboratorio musicale a cura della Scuola di Musica Ritmea per bambini e ragazzi con particolare attenzione all’inclusione. Durante il laboratorio ci sarà la possibilità di ascoltare diversi strumenti musicali e successivamente suonarli con gli animatori.

Domenica 11 dicembre: 10 – 13 e 15 – 18 Apertura casetta con elfi per consegna letterine e foto. 10.30-12 Creazione ghirlande e decorazioni di Natale con elementi naturali e di recupero appositamente selezionati e predisposti; attività per bambini e ragazzi a cura di Arteventi. 15 – 16.30 attività di gioco col Ludobus della Ludoteca del Comune di Udine.

Venerdì 16 dicembre: dalle 15 alle 18 Apertura casetta con elfi per consegna letterine e foto.

Sabato 17 dicembre: 10 – 12.30 e 14.30 – 19 Apertura casetta con elfi e Babbo Natale per consegna letterine e foto. 11 – 12.30 Creazione di letterine personalizzate 3D da consegnare direttamente a Babbo Natale nelle giornate in cui è presente o da imbucare nella cassettina con l’aiuto dell’Elfo. Attività per bambini e ragazzi a cura di Arteventi. 14.30 – 16.30 Laboratorio musicale a cura della Scuola di Musica Ritmea per bambini e ragazzi con particolare attenzione all’inclusione. Durante il laboratorio ci sarà la possibilità di ascoltare diversi strumenti musicali e successivamente suonarli con gli animatori.

Domenica 18 dicembre: 10 – 12.30 e 14.30 – 19 Apertura casetta con elfi e Babbo Natale la mattina per consegna letterine e foto. 11 – 13 attività di gioco col Ludobus della Ludoteca del Comune di Udine. Dalle 15 Presepe vivente sul sagrato della chiesa di S. Giacomo.

Venerdì 23 dicembre: 10.30 – 12.30 e 15 – 18 Apertura casetta con elfi e Babbo Natale il pomeriggio per consegna letterine e foto. 14.30 – 16 “Questo è il mio dono per te/ Chest al è il gno regȃl par te” Laboratorio di feltro per realizzare oggetti unici che possono essere donati a Natale. Attività per bambini e ragazzi a cura della Società Filologica Friulana in collaborazione con Associazione Le Arti Tessili, Maniago. 17.30 – 18 canti natalizi con Copernicoro, coro degli studenti dell’Istituto “N. Copernico” di Udine.

Sabato 24 dicembre: 10.30 – 12.30 e 15 – 19 Apertura casetta con elfi e Babbo Natale per consegna letterine e foto. 10.30 – 12 Creazione di lanterne di Natale in vetro e decorate. Attività per bambini e ragazzi a cura di Arteventi. 15 – 16.30 "Truccabimbi di Natale”. Attività per bambini e ragazzi a cura di Arteventi. 16.30 – 18.30 Babbo Natale in casetta per foto e letterine, distribuzione di dolcetti. In caso di pioggia gli eventi organizzati dal Ludobus si terranno nella Ludoteca di via Del Sale 21 mentre quelli organizzati dalla Società Filologica Friulana si terranno a Palazzo Mantica, in via Manin 18.