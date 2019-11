Tutto pronto a Udine per ‘La Tribù dei mille’ l’esclusivo evento riservato agli iscritti all’App Despar. L’appuntamento, a ingresso gratuito previa iscrizione, è per venerdì 29 novembre in Fiera, dalle 18 alle 23. In programma la presenza di ospiti speciali, a partire da Paolo Ruffino e Juliana Moreira, ma anche spettacoli, musica e giochi, con la possibilità di acquisire punti cuore.

