A Udine completata la distribuzione delle mascherine

A Udine è terminata la distribuzione delle mascherine nelle case degli udinese. Lo annuncia sui social il sindaco Pietro Fontanini.

"Questo pomeriggio la Protezione Civile di Udine ha terminato la consegna delle mascherine a tutti i 50.437 nuclei familiari residenti in città e iniziato la distribuzione delle mascherine lavabili anche alle famiglie (circa 13mila) che in un primo momento avevano ricevuto quelle monouso - scrive Fontanini -. Un lavoro straordinario per il quale dobbiamo ringraziare i volontari, coadiuvati dai colleghi dell'Ana e dell'Anps, che in queste difficili giornate non si sono fermati un attimo, presidiando il territorio e rimanendo vicino alle persone più deboli".