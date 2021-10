A Udine convegno dedicato al notaio-alpinista Marino Tremonti

Sabato 16 ottobre, all’Università degli Studi di Udine, nella sala 3 del Polo Giuridico Economico dell’ateneo in via Francesco Tomadini, è in programma il convegno “Marino Tremonti” dedicato al notaio udinese, scomparso nel 2020 a 96 anni, che dagli anni Cinquanta fu alpinista ed esploratore di vette inviolate in Africa, Asia e nelle Americhe, e che è stato uno dei padri dell’ateneo friulano, nato nel 1978 su iniziativa popolare.



Nell’occasione sarà esposta in anteprima la mostra “Marino Tremonti alpinista”. Durante il convegno saranno consegnati i premi e benemerenze Saf dell’anno 2021. Il convegno è organizzato dalla Società Alpina Friulana in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e riceve il sostegno di Regione, Comune e Fondazione Friuli.



La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.