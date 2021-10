A Udine corso gratuito di autodifesa femminile

Nuovo corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza a Udine composto da moduli formativi che tengono conto dell’esigenza di unire alla preparazione tecnica sull’autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione e alla conoscenza della normativa che tutela l'incolumità personale.



Il corso, che prende il via il 26 ottobre, comprende anche un'interessante serata informativa aperta al pubblico in materia di sicurezza. Per iscriversi c'è tempo fino al 25 ottobre compilando l'adesione sul sito del Comune di Udine, o su www.irss.it/iscrizione-autodifesa-udine-2021. Avranno priorità le donne residenti a Udine.