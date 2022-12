A Udine due nuovi campi in erba sintetica

“Nella seduta di Giunta di oggi abbiamo approvato l’aggiornamento del quadro economico del progetto di realizzazione di due campi in erba sintetica presso gli impianti sportivi di via Pradamano e via Friuli”. Lo ha comunicato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini.

“Il costo dell’intervento è infatti passato dal milione 340mila euro iniziali a un milione 505mila euro a seguito degli aumenti intervenuti nel corso dell’anno e in applicazione del nuovo prezziario regionale dei lavori pubblici”.

“Siamo comunque soddisfatti di essere riusciti a inserire quest’opera nell’ambito del Programma Triennale Lavori Pubblici che partirà il prossimo anno perché riteniamo che rappresenti un valore aggiunto non solo per gli appassionati e gli sportivi che utilizzeranno queste aree ma anche per i rispettivi quartieri”.