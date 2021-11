A Udine fervono i preparativi per il Natale

Arriva da Tarvisio il grande albero di Natale posizionato nel primo pomeriggio di oggi ai piedi di Palazzo D'Aronco, a Udine. Si tratta di un rigoglioso e imperioso abete rosso della Valcanale. L'albero sempreverde di via Lionello sarà addobbato nei prossimi giorni e, come da tradizione, sarà affiancato da un secondo grande pino natalizio che sarà collocato lunedì prossimo al centro di Piazza Duomo. Quest'ultimo albero sarà donato dal Comune di Pontebba.



L'accensione di entrambi gli abeti - fissata per venerdì 26 novembre - darà il via alle giornate di shopping che generalmente caratterizzano il centro di Udine nel periodo tra la Fiera di Santa Caterina e l'Epifania.



Insieme agli addobbi, saranno accese anche tutte le luminarie installate lungo le piazze e i borghi del capoluogo friulano già da metà ottobre. La cerimonia inaugurale, inoltre, darà il via anche alle proiezioni di videomapping previste sul rinnovato Castello di Udine.