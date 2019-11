A Udine giuristi e politici discutono della riforma della Giustizia

La riforma della Giustizia sarà il tema dell’incontro in programma per lunedì 25 novembre alle 18.30 all’Ambassador Palace Hotel di via Carducci a Udine e organizzato dal movimento di Autonomia Responsabile Fvg. “Riforma della Giustizia: lo stop alla prescrizione è davvero la strada giusta?”: questo il titolo scelto per la serata. Dopo i saluti della coordinatrice regionale di Ar, Giulia Manzan, si confronteranno Mauro Barberis, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Trieste, Enrico Amati, docente di Diritto penale all’Università di Udine, Massimo Bruno, avvocato penalista. A chiudere la serie di interventi sarà l’onorevole Renzo Tondo. Coordinerà l’incontro Edoardo Quaglia, vicecoordinatore regionale di Ar.



Un tema, quello della riforma della Giustizia, molto attuale, che proprio in queste ore sta creando più di un problema alla tenuta del governo giallorosso. A Udine, lunedì sera, sarà l’occasione per farsi un’idea sull’argomento, ascoltando la posizione di giuristi e politici, che potranno fare un quadro sui pro e sui contro della nuova riforma.