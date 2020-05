Da lunedì 18 maggio, in occasione della riapertura delle attività produttive e delle attività commerciali, a Udine sarà ripristinato il pagamento nei parcheggi a raso su tutto il territorio comunale. La sosta gratuita negli stalli blu era stata applicata come misura per agevolare la gestione degli spostamenti, in particolare dei lavoratori, nel pieno dell'emergenza Covid.