A Udine il Master in inclusione delle diversità

Scadono giovedì 12 dicembre i termini per iscriversi al Master in Inclusione delle Diversità – MIND organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine e sostenuto dall’Odine degli Avvocati di Udine che per quest’anno offrirà una parziale borsa di studio. MIND è il primo master universitario che mira a formare i professionisti della Diversity, specialisti capaci di gestire le diversità, fuori e dentro l’ambiente di lavoro, nell’ottica dell’inclusione, della sostenibilità e della creazione di valore per la società e l’economia. Tutte le informazioni su programmi, costi, borse di studio e agevolazioni sono reperibili online all’indirizzo www.uniud.it/mastermind.

Aperto a tutti i laureati (di qualsiasi classe, ordinamento e anno, in relazione alla fortissima interdisciplinarietà del percorso), il Master MIND prevede 12 weekend full immersion all’Università di Udine e una parte di e-learning sempre disponibile, per agevolare al massimo i corsisti. È inoltre possibile accedere ai Moduli Executive (aperti anche ai non laureati) di alta qualificazione.

Per tutti, l’obiettivo acquisire conoscenze su meccanismi sistemici di esclusione, specie nelle organizzazioni complesse, sviluppando le competenze necessarie a favorire l’inclusione delle diversità in una prospettiva di innovazione, specie nel mondo del lavoro, alla gestione delle risorse umane, alla comunicazione sociale, aziendale e istituzionale.

Durante il Master i partecipanti svilupperanno un project work, calato sulla propria realtà professionale ovvero rivolto alle istituzioni, per realizzare concretamente le politiche di inclusione più idonee a rispondere alle sfide dell’impresa e della società complessa.