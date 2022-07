A Udine in arrivo nuovi stalli rosa

“Da oggi, grazie alla delibera con cui andremo a istituire sessanta stalli rosa per donne in stato di gravidanza e genitori con figli di età non superiore ai due anni, la città di Udine diventa ancora più a misura di famiglia”. Lo ha annunciato a margine della seduta di Giunta il Vicesindaco e Assessore mobilità Loris Michelini.

“Per realizzare questo intervento - ha spiegato Michelini - faremo domanda di contributo al Governo che prevede, per un massimo di sessanta stalli, l’erogazione massima di 30mila euro. Successivamente definiremo, con atti ad hoc, le modalità di rilascio dei permessi, la disciplina della sosta e la mappatura degli stalli sul territorio cittadino”.

“Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la nostra città perché, estendendo il diritto alla sosta gratuita, e quindi all’accessibilità agli spazi comuni, alle categorie delle future mamme e dei neogenitori, andiamo a mettere al centro della vita cittadina la famiglia, che da sempre è considerata da questa Amministrazione una priorità assoluta”, conclude Michelini.