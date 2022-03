A Udine in preghiera con Papa Francesco per la pace in Ucraina

"Chiediamo al Signore della vita che ci liberi dalla guerra. Con la guerra tutto si perde; non c’è vittoria in una guerra". E' questo l'appello di Papa Francesco per chiedere la pace in Ucraina e la fine del conflitto scatenato dalla Russia.



Venerdì 25 marzo, infatti, in occasione dell’Annunciazione, Papa Francesco consacrerà Russia e Ucraina al Cuore immacolato di Maria durante una celebrazione penitenziale nella basilica di San Pietro, alle 17. Il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, farà altrettanto a Fatima come inviato del Santo Padre. E lo stesso faranno tutti i vescovi in tutto il mondo, innalzando l’invocazione a Maria regina della pace. Anche a Udine la comunità si riunirà in preghiera.



Gli occhi rivolti a Maria, con in braccio suo Figlio, il pensiero e il cuore all’Ucraina e alla tragedia del conflitto "ripugnante e sacrilego" (così l’ha definito Papa Francesco) innescato nel cuore dell’Europa, ma anche ad ogni guerra che infiamma il mondo. Per innalzare, sono parole dell’Arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato, "il grande baluardo della preghiera contro lo spirito del male".



La preghiera

"Abbiamo tre armi per contrastare l’azione del maligno e dei suoi alleati – scrive l’Arcivescovo in una lettera inviata a sacerdoti e fedeli della Diocesi, invitandoli a partecipare a questo momento di preghiera comune di tutta la Chiesa –: la solidarietà, la conversione del cuore e la preghiera". Ed è proprioL’appuntamento, in Cattedrale a Udine, coincide,, con la S. Messa dedicata proprio a Maria Annunziata, patrona della Cattedrale, che l’Arcivescovo presiederà alle 19, concludendola con una preghiera di consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria, in sintonia con Papa Francesco."Invito anche tutte le comunità cristiane e tutte le famiglie a riunirsi per elevare la stessa supplica", esorta l’Arcivescovo Mazzocato suggerisce infine una preghiera di affidamento e di consacrazione specifica, riprendendo le parole espresse nel 1982 da San Giovanni Paolo II a Fatima."O Madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, come mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo Cuoree abbraccia, con l’amore della Madre e della Serva, questo nostro mondo che ti affidiamo e consacriamo.In modo speciale ti affidiamoe consacriamoquegli uomini e quelle nazioni chedi questo affidamento e di questa consacrazione hanno particolarmente bisogno.“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio!Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova!” Non disprezzare!Accogli la nostra umile fiducia e il nostro affidamento!" Amen."Non stanchiamoci di pregare, cari fratelli e sorelle – conclude monsignor Mazzocato –, anche tenendo tra le mani la corona del Rosario come hanno fatto i nostri antenati in tanti momenti difficili della storia".