A Udine inaugura 'Compra in Bottega a Natale'

Sarà inaugurato oggi, in piazzetta Belloni 12, a un passo dal Duomo di Udine, il Temporary Store "Compra in bottega" dedicato al Natale. Aperto dal 12 novembre al 24 dicembre, il punto vendita voluto da Confartigianato Udine, in collaborazione con le Confartigianato territoriali di Gorizia, Pordenone e Trieste, di Cna Fvg, dell'Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ-URES) e il sostegno di Cata Artigianato Fvg e della Regione Friuli Venezia Giulia, mira a valorizzare e vendere prodotti di qualità, realizzati con tecniche artigianali, per incentivare le persone ad acquistare prodotti locali in vista del Natale.

Alle 12, taglieranno il nastro il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, assieme al presidente di Cata artigianato Fvg, Ariano Medeot, all'assessore del Comune di Udine, Maurizio Franz, e a una nutrita rappresentanza dei 28 artigiani che animeranno lo store con prodotti dei settori agroalimentare, artigianato artistico e moda.