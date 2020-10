A Udine incontro con il Direttore del Sacrario Militare di Redipuglia

Questa mattina il Vicesindaco di Udine, Loris Michelini, ha ricevuto a Palazzo D’Aronco il Tenente Colonnello Massimiliano Fioretti, nuovo Direttore del Sacrario Militare di Redipuglia, accompagnato dal Primo Luogotenente Bartolomeo Rispoli. L’Ufficiale ha assunto l’incarico il 5 ottobre scorso alle Dipendenze di Onorcaduti in Roma. Proveniente dal Reggimento “Genova” Cavalleria (4°) in Palmanova, ha precedentemente svolto l’incarico di Direttore del Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova. Nell’augurare buon lavoro al Tenente Colonnello Fioretti e nel ribadire “la piena collaborazione dell’Amministrazione nella valorizzazione dei siti di competenza della Direzione di Redipuglia, tra i quali figurano il Tempio Ossario di Udine e del Sacrario di Cargnacco”, il Vicesindaco ha evidenziato “l’importanza di tutelare e promuovere luoghi che non sono solo presìdi della nostra memoria collettiva ma veri e propri monumenti capaci di rappresentare un patrimonio artistico e al tempo stesso valoriale”.