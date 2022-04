A Udine l'Anpi ricorda i caduti di Borgo Villalta

Domenica 24 aprile, alle 18, è in programma la manifestazione antifascista in ricordo dei caduti di Borgo Villalta, a Udine, organizzata dalla sezione Anpi Città di Udine. Furono 22 i caduti del Quartiere che saranno ricordati con Gianna, la partigiana che per decenni è stata l'anima di questa celebrazione.

La manifestazione partirà da via Leicht, dove è stata posta la lapide sulla facciata del Liceo Caterina Percoto, e si concluderà in via Anton Lazzaro Moro, sotto la lapide che ricordata il partigiano 'Orio', medaglia d'argento alla Resistenza.

Alle 20.30 seguirà l'appuntamento in piazza Libertà dove saranno letti i nomi dei 29 partigiani fucilati nelle carceri di Udine il 9 aprile 1945.





Modifiche alla viabilità cittadina in occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, a Udine. Domenica 24 aprile, per consentire il passaggio del corteo organizzato dall’Anpi lunedì 25, la viabilità del traffico cittadino verrà modificata.



Nello specifico, dalle 18 alle 19:15, sarà in vigore il progressivo “Divieto di transito” nelle seguenti vie e piazze: Leicht, Superiore, Villalta, Baldissera, Mantica e A. L. Moro.



Dalle ore 17:30 alle ore 19:15 in via Moro, nel tratto antistante il fabbricato al civico 47, davanti alla lapide che ricorda la Medaglia d’Argento Giovan Battista Periz “Orio”, sarà istituito il Divieto di sosta. I veicoli arrecanti intralcio verranno rimossi.