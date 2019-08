A Udine la conventon degli autori di giochi da tavolo

Giunta alla sua setma edizione, anche quest’anno presso la Ludoteca comunale di via del Sale sarà di scena IDeAG Nordest, la conventon degli autori di giochi da tavolo, organizzata dall’Associazione Ludico Culturale Coccinelle Rosa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. IDeAG è nata in Piemonte e si caraterizza come incontro amatoriale tra aspirant inventori di giochi da tavolo che hanno la possibilità di confrontarsi sui propri proget proponendoli al pubblico di appassionat.



IDeAG ha l'obietvo di metere a confronto gli autori di giochi tra di loro e con gli editori, permetendo ai primi di migliorare i propri prototpi tramite i playtest, e ai secondi di facilitare la ricerca di un ttolo interessante per una futura pubblicazione. L’iniziatva si propone di focalizzare l’atenzione sull’aspeto creatvo della progetazione di un gioco, sulle dinamiche relatve alla determinazione delle regole, dell’ambientazione e dei meccanismi di funzionamento di un gioco e sul processo di ideazione quale espressione artstca dell’autore. L’evento ofre al pubblico udinese l’opportunità di conoscere dal vivo autori di giochi e di sperimentare in anteprima diversi prototpi che potrebbero essere pubblicat in futuro. Inoltre sabato presso i Giardini del Torso sarà presente l'animazione del Ludobus dalle 17.30 alle 19.30.



Il pubblico interessato potrà visitare IDeAG presso la Ludoteca comunale di via del Sale 21 con il seguente orario: sabato 31 agosto dalle ore 10 alle ore 13, dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 24, domenica 1 setembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.