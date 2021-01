A Udine nasce il Comitato Verde di quartiere

Un gruppo di persone che risiedono intorno all’area verde Berzanti si sono incontrate ieri per decidere di fondare il Comitato Verde di quartiere, in difesa del parco tra via Ramandolo e via Tolmezzo, nella zona dell'ospedale, a Udine.

"La decisione di auto-organizzarsi per costituire un Comitato di residenti è nata dopo la raccolta firme online delle settimane scorse, che nonostante le quasi 600 sottoscrizioni, non ha ottenuto alcun ripensamento da parte del Comune", spiegano i fondatori Paolo Mazzitelli, Barbara Cruciatti, Walter Maccari e Andrea Tandelle che, affezionati al quartiere residenziale in cui abitano, si aspettano la prossima adesione di molti altri cittadini.

I Componenti del Comitato sono favorevoli alla riqualificazione della strada e dei marciapiedi della zona, ma si prefiggono l’obiettivo di difendere il verde. "Concordiamo con la volontà del Comune di acquisire, nel proprio patrimonio, l’area oggi ancora di proprietà privata, ma per migliorare il verde, senza trasformare tutti i circa 1000 mq di attuale prato in un parcheggio per le auto. Il progetto proposto dall'Amministrazione, infatti, ridurrebbe l’area verde Berzanti di circa un quarto rispetto alle attuali dimensioni", spiega ancora il comitato che punta a organizzare, nelle prossime settimane, riunioni online per confrontarsi in sicurezza con altri residenti, associazioni o persone comunque interessate all’argomento, per tentare insieme un'interlocuzione con il Comune di Udine. "Speriamo in un dialogo che consenta un percorso condiviso a beneficio del quartiere", conclude il Comitato che invita gli interessati a scrivere a verdediquartiere@gmail.com