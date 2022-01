A Udine, non si accenderà il pignarul di Baldasseria

Il pignarul del quartiere udinese di Baldasseria non si accenderà. Lo comunicano in una nota gli organizzatori.

"Purtroppo, anche quest’anno il periodo non consente di riunirsi assieme per assistere alla tradizionale accensione del Pignaûl il 6 gennaio. Con molto dispiacere - precisa il gruppo di amici del quartiere Baldasseria - rinunciamo all’appuntamento perché, senza persone presenti, si ridurrebbe solamente all’accensione di un fuoco e non a un momento di aggregazione sociale".

"Volevamo, però, far sapere a tutti che, anche se da due anni non riusciamo a realizzare la tradizionale pira epifanica, noi ci siamo e siamo sicuri che il prossimo anno le cose cambieranno, quindi Buon 2022 a tutti e ci vedremo nel 2023! Aiutateci a mantenere vive le tradizioni friulane".