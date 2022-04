A Udine, nuova laurea in Filosofia e trasformazione digitale

Sabato 30 aprile nell’aula 3M Strassoldo in via Tomadini 30/A a Udine si terrà la presentazione del nuovo corso di laurea triennale “Filosofia e Trasformazione Digitale”, il primo corso di laurea in Italia dedicato allo studio delle innovazioni scientifiche, culturali e sociali che le tecnologie digitali stanno generando.

Il corso intende sviluppare in questo campo un pensiero critico e rigoroso, quanto mai necessario per dare chiarezza e senso all’incontro con trasformazioni così complesse e pervasive come quelle causate da tali tecnologie. Il corso si avvale della qualità della ricerca del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche – fra i primi in Italia ad attivare un corso in Computer Science –, e del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, selezionato dal Ministero dell’Università quale Dipartimento di Eccellenza a livello nazionale.

La scelta di progettazione del corso si basa sulla convinzione che un curriculum fortemente interdisciplinare debba fondarsi su una disciplina – in questo caso la filosofia – per stimolare il dialogo con l’altra. In particolare questo vale per il dialogo tra filosofia e informatica, intese come saperi universali, capaci di interagire, offrendo così le imprescindibili chiavi di lettura per comprendere il mondo nuovo che sta nascendo a partire dalle tecnologie digitali.

I laureati saranno capaci di comprendere i cambiamenti nel mondo digitale, individuarne le principali tendenze, comprendere le relazioni tra questi mutamenti e la struttura che stanno assumendo organizzazioni pubbliche e private, interagire con gli esperti di tecnologie emergenti e valorizzare al meglio le potenzialità di tali tecnologie. La dimensione filosofica del corso di laurea si incrocia con l’esigenza di sviluppare competenze nel campo informatico (algoritmi, reti di calcolatori, ingegneria del software, sistemi di interazione persona-macchina, linguaggi di programmazione) e si basa su metodologie e ambienti di apprendimento innovativi. Durante il terzo anno gli studenti approfondiranno le implicazioni del digitale in ambito economico, comunicativo e didattico, specializzandosi in uno dei tre percorsi formativi a scelta tra Digitale e Innovazione, Digitale e Comunicazione e Digitale e Insegnamento.

Il corso di laurea triennale permetterà di accedere al master di I livello in Filosofia del Digitale e Intelligenza Artificiale. Comunicazione, Economia, Società, in collaborazione con l’Università di Torino, e al corso di laurea magistrale in Filosofia, in stretta sinergia con l’Università di Trieste.

Alla presentazione interverranno a partire dalle 10.30 il prorettore Angelo Montanari, Linda Borean, direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. Silvia Capodivacca presenterà il corso di laurea, Roberto Siagri parlerà dell’importanza della cultura digitale nel mondo dell’impresa, Alberto Felice De Toni di “Verso il quaternario da digitale”. Alle 12 la lectio magistralis di Silvano Tagliagambe sarà su “Filosofia e trasformazione digitale”. Modera e introduce Luca Taddio. L’incontro è dedicato alle scuole del Friuli Venezia Giulia in particolare alle classi V ma è aperto a tutti gli interessati. Il numero massimo dei posti è 350. Per prenotare inviare una mail a silvia.capodivacca@uniud.it

Ulteriori informazioni qui