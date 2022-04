A Udine, nuovi lavori di asfaltatura con materiali a prova di usura

Nuovo manto stradale per alcune vie della città, a Udine. Lunedì 4 aprile partono i lavori in via Puintat, martedì 5 in via Pasolini e giovedì 6 in via Forni di Sotto, nel tratto vicino all’ospedale, gravemente dissestato in alcuni punti.



Contestualmente, si stanno definendo i dettagli per l’intervento di rifacimento degli asfalti in via Pracchiuso, lavori che dovrebbere partire dal 19 aprile.



“Questi interventi prevedono l’utilizzo di una tipologia di materiale che resiste all’usura e assicura una tenuta del manto stradale per almeno dieci anni - ha detto il vicesindaco Loris Michelini -. Scongiuriamo, quindi, nuovi interventi nel breve termine e puntiamo a realizzare opere fatte con professionalità che durino nel tempo”.