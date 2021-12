A Udine parcheggi gratis nelle strutture coperte per le feste di Natale

Parcheggi gratis nelle strutture coperte del territorio comunale di Udine nei week end dell’11-12 dicembre, 18-19 dicembre e 8-9 gennaio 2022. Sette gli impianti interessati: Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, piazza Primo Maggio e piazza Venerio. Sono 2mila e 600 posti, al netto degli abbonamenti.



“Si tratta di una decisione presa all’unanimità dalla giunta e finalizzata a creare le condizioni affinché sia gli udinesi che i cittadini residenti in altri Comuni siano incentivati a fruire dell’offerta turistica, commerciale e culturale della città in questo periodo - afferma Maurizio Franz, assessore al turismo -. Senza l’assillo del ticket, sarà possibile dedicare il tempo necessario alle mostre, agli acquisti natalizi e alle passeggiate nella nostra città”.



“Accanto alla Forma dell’Infinito di Casa Cavazzini, punta di diamante del calendario udinese, abbiamo allestito una serie di rassegne e opportunità che rendono ampio e variegato il ventaglio di scelta: ricordo i 50 presepi in esposizione nella chiesa di Sant’Antonio Abate, la pista da pattinaggio in piazza Venerio e invito tutti a partecipare agli eventi che animano la città, cogliendo l’occasione per ringraziare commercianti, artigiani e categorie per la capacità di fare sistema e contribuire in modo sostanziale a creare un’immagine di città ordinata, bella e luminosa - conclude Franz -”.