A Udine prosegue la consegna delle mascherine casa per casa

Prosegue la consegna delle mascherine casa per casa nel capoluogo friulano. Oggi, venerdì 3 aprile, alle 9, i volontari della Protezione Civile di Udine le distribuiranno alla popolazione da parte. Come lunedì scorso, la priorità sarà data ai nuclei familiari con cui vive almeno un over 75 e ai quartieri nei quali la popolazione anziana è in proporzione più numerosa.



Verrà quindi completata l’ex Circoscrizione 7 (Chiavris-Paderno) e si proseguirà con l’ex Circoscrizione 2, in particolare nelle zone San Rocco e Cormor.

La distribuzione, informa il Comune, si concluderà in giornata.