A Udine prosegue la sistemazione dei marciapiedi

Proseguono in città i cantieri del piano di interventi straordinari programmato dall’Ufficio Manutenzioni del Comune di Udine. Dopo le asfaltature di viale Palmanova e Boccaccio, infatti, hanno recentemente preso avvio i lavori di rifacimento dei marciapiedi in diversi quartieri. Si tratta di manutenzioni straordinarie di media entità, interventi mirati e destinati a risolvere criticità segnalate dai cittadini, con un impegno finanziario pari a 80mila euro.

Nello specifico è in corso il rifacimento del marciapiede in via Pellis, di fronte all’asilo (lato nord), a completamento di un più ampio programma di riqualificazione avviato nel 2021 che porterà alla messa a nuovo dei marciapiedi e all’asfaltatura con annessa realizzazione di scivoli per garantire l’accessibilità. I lavori verranno eseguiti in agosto per evitare disagi all’attività didattica.

A seguire saranno riparati tratti di marciapiedi in via Chisimaio, in corrispondenza di alcuni pini marittimi che ne hanno da tempo compromesso la percorribilità.

Sarà poi rifatto il marciapiede in via Tolmezzo, fronte civici 155 e 147, interessati da diversi anni da periodici cedimenti dovuti a un sottofondo inadeguato. In questo caso sarà necessario rifare l’intero piano calpestabile previo risanamento e compattazione del fondo sottostante.

Saranno, infine, eseguiti ulteriori minimi interventi in via di Toppo, via Caccia e via Valeggio per la risoluzione di urgenti problematiche puntuali.

La fine dei lavori è prevista per l’autunno, ma a seguire è già in progettazione un’ulteriore opera che aggiungerà altri 120mila euro per il completamento e la riparazione di altri tratti di marciapiede.

A fine agosto, inoltre, riprenderanno le asfaltature, con il rifacimento dei sottopassi di piazzale Cella verso le vie Pozzuolo e Lumignacco.

“Gli uffici - ha spiegato Michelini - sono all’opera senza soluzione di continuità: la progettazione interna è a ciclo continuo, così che appena si rendono disponibili nuovi fondi possiamo appaltare i lavori in maniera veloce ed efficiente. Abbiamo creato un'Unità Organizzativa ad hoc che nel corso dell’anno progetterà e appalterà un totale di oltre un milione di euro di manutenzioni straordinarie, oltre a gestire più di 4000 interventi diretti con personale comunale”.