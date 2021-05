Sabato 29 maggio, alle 17, a Udine riapre l’orto botanico gestito dall’associazione Alpi in partenariato con altre realtà locali. L’orto raccoglie 200 piante autoctone della nostra regione suddivise in alimentari, medicinali e velenose.



La conoscenza di queste piante, oltre che di interesse culturale, ne ha anche uno pratico, come evidenziato dal recente avvelenamento mortale causato dal Colchico in Friuli.



Ai partecipanti verrà offerto il volume 'Scopri le piante amiche della salute' che raccoglie le piante coltivate nell’orto, i loro nomi in italiano, friulano, latino, sloveno e tedesco, le foto e una serie di gustose ricette preparate con queste piante.



Per i partecipanti seguirà un gustoso buffet preparato dai volontari.