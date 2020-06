A Udine riaprono le piscine all'aperto del Palamostre

Dal 15 giugno riaprono le piscine all'aperto del Palamostre, a Udine, ma l'impianto di via Pradamano rimarrà ancora chiuso al pubblico.

L'impianto, a causa delle misure anti-Covid, avrà una capienza ridotta e la vasca esterna più grande passerà da 535 a 200 persone, mentre la vasca piccola potrà ospitare al massimo 20 persone. Nell'area dedicata agli spogliatoi potranno accedere al massimo 30 persone, evitando quindi assembramenti. Per accedere all'impianto bisognerà prenotare, chiamando il giorno prima per creare scaglioni di ingresso limitati ogni 10/12 minuti. All'ingresso agli utenti sarà misurata la temperatura con un termoscanner e ci sarà anche un contapersone. Agli utenti saranno richiesti nome, cognome e codice fiscale e saranno conservati per 14 giorni come previsto dalla normativa.