A Udine, Servizio civile con Aism

Scadono mercoledì 26 gennaio alle ore 14 i termini per partecipare al Bando di selezione per il Servizio Civile Universale 2021/2022 che nella Sezione di Udine dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla mette a disposizione degli aspiranti operatori volontari quattro posti. In particolare sono disponibili due posti per il progetto “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per la ripartenza dopo la pandemia” e due posti per il progetto “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione”.

Per maggiori informazioni sul Bando di selezione ci si può collegare al sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e al sito www.aism.it o contattare direttamente la sezione di Udine allo 0432-509233 o 366-7780737.

I progetti di Servizio Civile prevedono un monte ore annuo di 1145 ore per la durata di 12 mesi e un orario di servizio pari a una media di 25 ore settimanali. È previsto un rimborso mensile di 444,30 euro. Per partecipare al bando per la selezione ad operatore volontario del servizio civile universale occorre avere a disposizione l’identità digitale. I giovani tra i 18 e i 28 anni che vorranno presentare domanda dovranno infatti utilizzare SPID per accedere alla piattaforma on-line DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.