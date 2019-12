A Udine si accende il Natale

Da venerdì 29 novembre a lunedì 6 gennaio Piazza Matteotti ospiterà il tradizionale Mercatino di Natale, curato da Confartigianato – Imprese Udine, nel quale si potranno trovare i dolci tipici del territorio, i prodotti del nostro artigianato e ovviamente il vin brulé.

Si prosegue domenica 8 dicembre alle ore 11:00 presso Casa Cavazzini con il Duo Alterno, composto dal soprano Tiziana Scandaletti e dal compositore e pianista Riccardo Piacentini, che eseguiranno le musiche di Shostakovich e Piazzola. L’evento è curato dagli Amici della Musica.



Nella stessa giornata, presso la Chiesa di Sant’Antonio in piazza ai Rizzi, alle ore 11.00, nell’ambito di Ovunqu(è)musica si terrà lo spettacolo dal titolo Gossos de S’Immaculada, in cui verranno proposti inni e canti sardi con i Tenores di Bitti, in accompagnamento alla celebrazione dell’Immacolata. L’eventi è a cura del Circolo Sardi “Montanaru”. Per informazioni chiamare lo 0432 1274333.



Sempre in occasione delle celebrazioni dell’8 dicembre, presso la Chiesa di S.Pietro Martire in via e. valvason, alle ore 20.45, si terrà il Concerto dell’Immacolata - La Musica dei Cieli, con il Coro Polifonico di Ruda diretto dal Maestro Liliana Noro. I brani saranno intervallati da letture dal Paradiso di Dante. L’evento ha scopo benefico e il ricavato sarà donato alla Casa dell’Immacolata in memoria di Don Emilio De Roja. L’evento è a pagamento ed è curato dall’Associazione Amici di Don Emilio De Eoja. Per informazioni consultare il sito www.casaimmacolata.org o chiamare lo 0432 400389.



Per gli appassionati della danza, la stessa sera alle 20:45 presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine si terrà il 39° Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa Italiana, durante il quale si esibiranno le più importanti etoiles a livello internazionale, diretti dai più importanti coreografi e maitres de ballet da tutto il mondo. In apertura di serata prenderà forma la creazione coreografica dedicata all’acqua “Gocce”, progetto di Matilde Ceron. L’incasso della serata sarà devoluto al Comitato C.R.I. di Udine. La direzione artistica dell’evento è di Elisabetta Ceron. Evento a pagamento a cura dell’Associazione Danza e Balletto - Adeb. Per informazioni inviare una mail all’indirizzo adeb@ceron.it, consultare il sito www.adebudine.it o telefonare allo 0432 601518. Per la prevendita dei biglietti consultare i siti www.teatroudine.it o www.vivaticket.it o telefonare allo 0432 248418.



Ancora domenica 8 dicembre: presso il Teatro Palamostre, alle ore 21.00 si terrà il concerto dal titolo “Un altro mare - Classici giovani talenti” ed eseguito dall’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani diretta dal Maestro Alessio Venier. Christian Sebastianutto al violini e Francesco Tirelli alla marimba eseguiranno le musiche di Piazzolla e Rosauro. L’evento è inserito nella micro stagione Metamorphosistx2 ed è parte del progetto in residenza promosso dal CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Regione FVG, Fondazione Friuli e Comune di Udine. Evento a pagamento a cura dei Filarmonici Friulani – Orchestra Giovanile. Per informazioni consultare il sito www.filarmonicifriulani.com o scrivere a filarmonicifriulani@gmail.com.



Martedì 10 dicembre, presso il Cinema Visionario, alle ore 9.30 si terrà il Piccolo Festival dell’Animazione 2019 - Animakids. L’evento sarà in collaborazione con lo Studio Bozzetto e a cura dell’Associazione Viva Comix. Per informaizoni inviare una mail a vivacomix@yahoo.com, consultare il sito www.piccolofestivalanimazione.it o chiamare lo 0432 553749. Oppure scrivere a cec@cecudine.org o telefonare allo 0432 299545.



Ancora martedì, presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle ore 20.45 si terrà lo spettacolo “The italian recital - Azzurra” in cui sarà presentato il cd Azzurra, registrato e prodotto dalla Nippon Acoustic Records di Tokyo e pubblicato e distribuito in esclusiva per l’Italia su Amadeus nel novembre 2019. Il cd conterrà le esibizioni alla tromba e al flicorno di Ottaviano Cristofoli e al pianoforte di Doremi Takahashi. L’iniziativa è a pagamento e a cura del Teatro Nuovo Giovanni da Udine – Simularte. Per informazioni e biglietteria scrivere a biglietteria@teatroudine.it, consultare il sito www.teatroudine.it o chiamare lo 0432 248418.



Giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 dicembre, presso il Teatro Palamostre, nella Sala Carmelo Bene alle ore 21.00, Teatro contatto 38 e CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG presenteranno “Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate” di Davide Carnevali. Evento a pagamento e realizzato in co-produzione tra il CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG e Ert Emilia Romagna Teatro Fondazione. Per informazioni e biglietteria scrivere a biglietteria@cssudine.it e telefonare allo 0432 506925.



Sempre giovedì 12 dicembre si terranno i seguenti eventi. Presso la Chiesa della Quiete di via San Agostino alle ore 15.00 si terrà “Il magico Natale” con il soprano Kamilla Karginova, i mezzosoprani Lija Kolosova e Claudia Mavilla e l’organo tastiera di Ilaria Campeotto. Evento a cura del Conservatorio Statale “J. Tomadini” di Udine. Per informazioni chiamare lo 0432 1272615.



Alla Biblioteca di Quartiere “Udine Sud” in via Pradamano 21 alle ore 17.00 si terrà l’evento “Tantilibri - Il natale dei bebè”, dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi. È necessaria l’iscrizione per una capienza massima di dodici partecipanti. Per informazioni chiamare lo 0432 1274441.



Alla Biblioteca di Quartiere “Cussignacco” in via veneto 164 alle ore 17.00 si terrà il Laboratorio dei libri tattili a cura dell’Arte-terapeuta Linda Cudicio. L’evento è dedicato ai bambini da 4 a 10 anni. È necessaria l’iscrizione fino all’inizio attività per un massimo di dodici partecipanti. Per informazioni chiamare lo 0432 1274541.

Sempre giovedì al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle ore 20.45 si esibirà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Gustavo Dudamel che eseguirà le musiche di Rossini, Schubert e Brahms. L’evento è a pagamento. Per informazioni e biglietteria scrivere a biglietteria@teatroudine.it, consultare il sito www.teatroudine.it o chiamare lo 0432 248418.



Venerdì 13 dicembre, presso la sezione ragazzi della Biblioteca Civica “V. Joppi” in Riva Bartolini 3, alle ore 16.45 con replica ore 18.00 si terrà il concerto metodo Gordon “Il natale dei bebè - Il mio primo concerto” dedicato ai bambini dagli 0 ai 36 mesi. L’evento a cura dell’Orchestra di fiati “G. Verdi” nell’ambito dei progetti Nati per leggere e Nati per la musica. L’iscrizione è necessaria fino a un massimo di quindici partecipanti. Per informazioni scrivere a bcur@comune.udine.it, consultare il sito www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/ o chiamare lo 0432 1272585.



Presso la chiesa di San Martino Vescovo in via veneto alle ore 20.30, nell’ambito di Ovunqu(è)musica si terrà “The messengers mass choir - Acoustic mass” con Mauro Costantini e a cura dell’Associazione FVG Gospel Mass Choir. L’evento è in collaborazione con la Parrocchia San Martino Vescovo. Per informazioni chiamare lo 0432 1274333.

Sempre venerdì, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle ore 20.45 si terrà “Una notte a Venezia”, tratta dall’operetta di Johann Strauss ed eseguita dall’orchestra “Cantieri d’arte” diretta da Stefano Giaroli per la regia di Alessandro Brachetti. Eventi a pagamento. La produzione è a cura della Compagnia Teatro Musica Novecento. Per informazioni e biglietteria scrivere a biglietteria@teatroudine.it, consultare il sito www.teatroudine.it o chiamare lo 0432 248418.



Al Cinema Visionario alle ore 21.00 dello stesso giorno sarà la volta del “Piccolo Festival dell’Animazione 2019 - 5 è il numero perfetto” alla presenza del regista Igor Tuveri (Igort).

L’evento è a cura dell’Associazione Viva Comix. Per informazioni scrivere a vivacomix@yahoo.com, consultare il sito www.piccolofestivalanimazione.it o telefonare allo 0432 553749. Oppure scrivere a canali: cec@cecudine.org o chiamare lo 0432 299545.



Sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre presso il Castello di Udine, alle ore 14.00 e alle ore 16.00 si terrà “Il Castello di Babbo Natale”. Il Cjscjel diventerà per due giorni la casa di Babbo Natale che racconterà le più belle avventure natalizie. Evento a pagamento con prenotazione consigliata e a cura di Anà-Thema Teatro. Per informazioni scrivere a info@anathemateatro.com o telefonare ai numeri 0432 1740499 o 3453146797. Ulteriori informazioni sul sito www.anathemateatro.com.



Sempre nella giornata di sabato, presso la Chiesa di San Paolino d’Aquileia in viale Trieste, alle ore 20.30, nell’ambito di Ovunqu(è)musica si terrà il concerto di Natale del Conservatorio di Udine “Musica di stelle” con il soprano Kamilla Karginova e mezzosoprani Lija Kolosova e Claudia Mavilla e l’organo di Ilaria Campeotto. Evento a cura del Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini e in collaborazione con la Parrocchia di San Paolino d’Aquileia. Per info chiamare lo 0432 1274333.



Domenica 15 dicembre, presso il cortile parrocchiale di Paderno in via piemonte 84 si terrà il “Natale a Paderno - 22^ edizione”. Dalle 10.00 ci saranno bancarelle e gazebo espositivi con i lavoretti natalizi e un’esposizione e concorso dei presepi allestiti dalle scuole. Ci saranno inoltre giochi e intrattenimenti per tutti i bambini e “Scopriamo insieme i segreti del nostro cane” a cura di Top Dog Friuli. Alle ore 11.30 sarà allestito l’albero di Natale in piazza da parte dei bambini della parrocchia di S. Andrea e dei donatori di sangue della sezione AFDS di paderno. Alle ore 12.15 si terrà la premiazione del presepe più bello e originale. Alle ore 15.00, nell’ambito di Ovunqu(è)natale, si terrà lo spettacolo di burattini “La festa di natale con la bella Fiordaliso e la Strega Tirovina” della Compagnia Alberto De Bastiani e a cura del Comune di Udine. Alle 16.30 arriverà Babbo Natale che distribuirà giocattoli e i biglietti della lotteria dei bambini (gratuita). Alle ore 18.00 sarà il momento dell’estrazione del biglietto vincente della lotteria dei bambini con in palio un viaggio a Eurodisney a Parigi per tre giorni e due notti per un adulto e un bambino dai 2 agli 11 anni. Alle ore 18.30 sarà estratto il biglietto vincente della Lotteria di Natale di Paderno 2019. L’evento è a cura della Pro Loco Paderno con la collaborazione della Parrocchia di Sant’Andrea di Paderno, Sez. AFDS di Paderno, A.S.D. amatori calcio Ancona Due con il contributo della Banca di Udine, Commercianti ed Esercenti di Paderno, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comune di Udine.



Alla Chiesa del Sacro Cuore in via diego simonetti alle ore 20.30, per Ovunqu(è)musica, sarà la volta di “Natale è sempre natale”, di Beppe Marano Living Together, a cura della Parrocchia Gesù Buon Pastore e in collaborazione con la Parrocchia Sacro Cuore. Per informazioni chiamare lo 0432 1274333.

Al cinema visionario, dalle ore 20.30, nell’ambito del Piccolo Festival dell’Animazione 2019 si terrà “Cortometraggi, video animazione e performance musicale”, a cura dell’Associazione Viva Comix, Per informazioni: vivacomix@yahoo.com, www.piccolofestivalanimazione.it, cec@cecudine.org, 0432 553749 e 0432 299545.



Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ore 20.45 si terrà la 18° edizione del Concerto Benefico per il Melograno Onlus con il concerto “Gospel alle stelle”. Evento a pagamento. L’incasso sarà devoluto all’Associazione Comunità del Melograno Onlus. Per informazioni: info@assmelograno.org, www.assmelograno.org, 0432 481725



Martedì 17 dicembre in Sala Ajace in piazza Libertà, alle ore 17.00 si terrà la 19^ edizione del premio “Udine città della pace” a cura del Club per l’Unesco di Udine. Per informazioni: clubperlunesco.udine@gmail.com, www.udineclubunesco.org, 0432 521124, 330241160.



Martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle ore 20.45 si terrà “L’onore perduto di Katharina Blum”, tratto dal romanzo di Hentich Böll con l’adattamento di Letizia Russo e con Elena Radonicich, Peppino Mazzotta e la Compagnia del Teatro Stabile del FVG. Regia di Franco Però. Evento a pagamento. Produzione Teatro Stabile del FVG, Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Catania. Per informazioni e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it, www.teatroudine.it, 0432 248418.



Mercoledì 18 dicembre, al Teatro Palamostre, alle ore 21.00 si terrà il concerto multimediale per percussioni, tastiere e immagini video “The Seer - Vision of Leonardo”, di Andrea Centazzo. Evento organizzato con il supporto organizzativo del CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG. Per informazioni: biglietteria@cssudine.it e 0432 506925.



Giovedì 19 dicembre presso l’atrio dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta”, in via gervasutta 48, alle ore 16.30 si terrà “Il magico Natale” con il soprano Kamilla Karginova e i mezzosoprani Lija Kolosova e Claudia Mavilla e con l’organo di Ilaria Campeotto. Evento a cura del Conservatorio Statale “J. Tomadini” di Udine. Per informazioni: 0432 1272615.

Sempre nella giornata di giovedì, presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, nell’ex oratorio del Cristo di largo Ospedale Vecchio 10/2, alle ore 18.00 si terrà una dimostrazione a cura di Pierre Byland e con gli allievi del II anno di corso. Per informazioni: accademiateatrale@nicopepe.it, www.nicopepe.it, 0432 504340.



Venerdì 20 dicembre, nell’atrio del padiglione d’ingresso dell’Ospedale Civile S.Maria della Misericordia, alle ore 16.30 si terrà “Il magico natale” con il soprano Kamilla Karginova e i mezzosoprani Lija Kolosova e Claudia Mavilla e con l’organo di Ilaria Campeotto. Evento a cura del Conservatorio Statale “J. Tomadini” di Udine. Per informazioni: 0432 1272615.



Nell’ex oratorio del Cristo in largo Ospedale Vecchio, alle ore 18.00 si terrà l’incontro

“Il lungo viaggio della furlana - alle radici della furlana”, con l’introduzione alla “furlana” come “danza dei furlani”, la sua storia, le sue diverse e molteplici declinazioni fra colto e poplare. Un viaggio introdotto da Valter Colle, condotto da Marco Maria Tosolini e commentato, anche musicalmente, da Fabio Accurso e Placida Staro.



Al Teatro Palamostre alle ore 20.30 si terrà “It’s can magic”, la danza e coro per i bambini malati oncologici della Casa di Joy, un magico spettacolo di danza e coro con canti natalizi. L’incasso interamente devoluto in beneficenza. Evento a pagamento a cura di Casa di Joy Associazione Onlus. Per informazioni: lacasadijoy@gmail.com, 3402100683 oppure chiamare la Scuola di Danza Ceron allo 0432 601518.



Presso la Parrocchia Gesù Buon Pastore di via Riccardo Di Giusto, alle ore 20.30, nell’ambito di Ovunqu(è)musica di terrà “A lume di candela”, concerto di pianoforte di Juri Dal Dan. Evento a cura della Parrocchia Gesù Buon Pastore. Per informazioni: 0432 1274333.



Alla Chiesa di San Domenico in viale Resistencia, alle ore 20.45, per Ovunqu(è)musica si terrà “Under the Christmass Tree - Regali gospel sotto l’albero” con il The Messengers Mass Choir. Evento a cura dell’Associazione FVG Gospel Mass Choir in collaborazione con la Parrocchia San Domenico. Per informazioni: 0432 1274333



Sabato 21 dicembre, sotto la Loggia del Lionello, dalle 9.00 alle 12.00 si terrà il mercatino di beneficenza con oggetti prodotti dagli alunni della scuola primaria L. Garzoni e dalle loro famiglie. Alle ore 10.30 si esibirà il Piccolo Coro della Scuola Garzoni.

Alle ore 16:00 al Parco Commerciale Centro Studi si terrà la pattinata dei Babbi Natale, a cura di Roller Rvolution. Per informazioni: 0432 1636541, 3341559842



Al Teatro S. Giorgio in via Quintino Sella 4 si terrà Live xmas. Si inizierà alle ore 16.00 con il concerto per bambini e ragazzi con la Corale San Marco; alle ore 21.00 seguirà il concerto per adulti “Pop di Natale 2019”. Evento a cura degli studenti e docenti di Music Art e Associazione Music Art Academy e London Performers Education Board. All’ingresso sarà possibile fare un’offerta in favore dell’Associazione la Nostra Famiglia di Pasian di Prato. Per informazioni: info@music-art.net e 0432 1596607.



Alle ore 17.30 Teatro Nuovo Giovanni da Udine si terrà l’incontro dal titolo “Il lungo viaggio della furlana - la furlana “classica”. La furlana è una forma musicale ben nota e assai praticata nella musica classica. Della sua fortuna e del suo destino ne parleranno Valter Sivilotti, compositore, David Giovanni Leonardi, docente della storia della musica presso il Conservatorio Tomadini di Udine e Alessio Venier, direttore artistico dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani che presenterà il Concerto di Natale del 23 dicembre dedicato in parte alle furlane di Bach, Ravel, Finzi e Pochielli, con i commenti musicali del Quartetto d’archi dell’orchestra.



Al Teatro Palamostre, alle ore 18.00 con replica alle ore 21.00, sarà la volta di “Natale in danza”, con spettacoli a scopo benefico a cura di Axis Danza. Evento a pagamento. Per informazioni: axisudine@libero.it, www.axisdanza.it e 0432 26580



Alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, all’ex oratorio del Cristo in largo Ospedale Vecchio 10/2, alle ore 18.30 si terrà lo spettacolo “Soirée di Natale” con gli allievi dei tre anni del corso. Per informazioni: accademiateatrale@nicopepe.it, www.nicopepe.it e 0432 504340.



Alla Chiesa di San Giacomo Apostolo in via bologna, alle ore 20.30, per Ovunqu(è)musica, si terrà il concerto “Prossimi a Betlemme” con il Coro Parrocchiale di Beivars-Godia del Maestro Giacomo Giacuzzo, il Coro De Vecchi di Cinto Caomaggiore del Maestro Luciano Bertuzzo e la Banda Musicale di Pavia di Udine del Maestro Giovanni Maniago. Evento a cura della Parrocchia Godia-Beivars, AFDS-ANA Godia e ASD Fulgor. Per informazioni: 0432 1274333.



Alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo in piazza Paderno, alle ore 20.45, per Ovunqu(è)musica si terrà “Canti al cielo - Ventaglio d’arpe”, diretto da Patrizia Tassini con la voce recitante di Massimo Somaglino per la regia di Giulia D’Andrea. Evento a cura dell’Associazione la Scuola che non c’è in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo. Per informazioni: 0432 1274333.



Domenica 22 dicembre alla Chiesa di San Giuseppe di viale Venezia, alle ore 17.00,per Ovunqu(è)musica si terrà “The nuvoices gospel project christmas concert” a cura di The nuvoices gospel project in collaborazione con l’associazione Venezia e Parrocchia San Giuseppe. Per informazioni: 0432 1274333.



Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle ore 17.00 si terrà il Premio Candoni - Opere teatrali in lingua friulana, premiazione con lettura scenica del testo vincitore della prima edizione del corso-concorso “Premio Candoni – Opere teatrali in lingua friulana”. Evento a cura dell’Associazione Culturale “Luigi Candoni” e realizzato con il sostegno dell’Arlef - Agjenzie Regjonâl Pe Lenghe Furlane, Comune di Udine – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Mateârium - Laboratorio di nuove drammaturgie, Fondazione Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”. Seguirà rinfresco.



Lunedì 23 dicembre, presso Palazzo D’Aronco, alle ore 15.30 sarà possibile effettuare una visita guidata a cura di Diana Barillari con l’accompagnamento musicale del Cantiere Armonico diretto dal Marco Toller. Per informazioni: accademiateatrale@nicopepe.it, www.nicopepe.it, 0432 504340.



Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle ore 18.00 si terrà “New Era - Concerto di natale 2019” con l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani - Piccolo Coro Artemia di Torviscosa - coro rappresentativo dell’U.S.C.F. A dirigere il soprano Elisa Verzier e il baritono Christian Federici, che eseguiranno le musiche di Rutter, Tchaikovsky, Bach, Ravel, Finzi, Ponchielli e Sivilotti, sarà il Maestro Walter Themel. Il concerto sarà offerto alla città in ricordo dei caduti della Polizia di Stato. Ingresso libero previa prenotazione. Evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine e dall’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.



Presso la Chiesa di San Marco Evangelista in viale Volontari della Libertà alle ore 20.45, per Ovunqu(è)musica si terrà “Resta con noi - La venuta del cristo come salvezza” concerto eseguito dalla Corale San Marco di Udine del Maestro Tobia Dondè, che dirigerà l’ensemble di ottoni “”ndrea Gabrieli” di Pasian di Prato e l’organo di Maurizio Degani. Evento a cura della Corale San Marco di Udine in collaborazione con la Parrocchia di San Marco Evangelista. Per

Infrmazioni: 0432 1274333.



Venerdì 27 dicembre, presso la Chiesa di San’Andrea Apostolo in piazza Paderno, alle ore 20.45, per Ovunqu(è)musica si terrà “Natale barocco” con il soprano Diana Mian, i cori Tourdion di Cavalicco, Tavagnacco - Corale Polifonica di Montereale Valcellina - Corale Primo Vere di Ronchi dei Legionari - Coro Voci del Piave di Salgareda e il Quartetto Stradivarius formato da Stefano Picotti, Caterina Picotti, Annalisa Clemente e Lisa Pizzamiglio. All’organo, Mietta Prez. Il concerto sarà diretto dal Maestro Maurizio Baldin. Evento a cura dell’Associazione Culturale Musicale Tourdion in collaborazione con la Parrocchia di San Andrea Apostolo. Per informazioni: 0432 1274333.



Domenica 29 dicembre al Teatro Palamostre alle ore 17.30 si terrà il musical di Natale “No tu sâs ce che tu âs”, spettacolo comico ambientato in una tipica casa friulana nel periodo natalizio. I dialoghi e i brani cantanti sono in “marilenghe”. Si esibiranno i cori Alpe Adria di Treppo Grande e Rose di mîl di Montenars. Evento a pagamento a cura dell’Associazione Musicologi. Per informazioni: www.musicologi.com.



Martedì 31 dicembre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle ore 18.00 si terrò il concerto della Strauss Festival Orchester diretta da Peter Guth con il soprano Ethel Merhaut, il tenore Franz Gürtelschmied che eseguiranno le musiche di Strauss, Lanner, Von Suppé, Ziehrer, Lehár e Kálman. Per informazioni e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it, www.teatroudine.it e 0432 248418.



Al Teatro Palamostre, dalle 22.00, nell’ambito della stagione Teatro Contatto, si terrà “Contattocapodanno open circle and the band project - happy funky new year’s eve”. Alla voce Nicoletta Tari, alle tastiere ed effetti Francesco De Luisa e Davide Tomasetig, alla chitarra elettrica Matteo Pinna al basso elettrico Alessio Zoratto, alla batteria Emanuel Donadelli, alle percussioni Massimo Orselli. Seguirà il contattocapodanno party con brindisi di mezzanotte e opentheatre dance hall, con la music selection di Giovanni De Benedetto da Berlino. Evento a cura del CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG. Per informazioni e biglietteria: www.cssudine.it, biglietteria@cssudine.it e 0432 506925



La serata del 31 dicembre, tutti in piazza Primo Maggio per il Capodanno 2020 con musica e balli in piazza… per brindare insieme al nuovo anno!