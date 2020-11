A Udine si accende il Natale

Venerdì 27 novembre, alle 18, avrà inizio la cerimonia di accensione delle luci natalizie nella città di Udine. Per l’Amministrazione parteciperanno il Sindaco Pietro Fontanini e l’Assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz. Saranno anche presenti il Sindaco di Forni Avoltri Sandra Romanin, che ha donato i due abeti collocati in via Lionello e piazza del Duomo, e l’Assessore allo sport, ambiente e territorio del Comune carnico Manuele Ferrari. Sono poi stati invitati, al fine di evitare assembramenti, solo i rappresentanti delle realtà che hanno contribuito direttamente agli allestimenti del Natale udinese: per Hera, l’Amministratore Delegato Stefano Venier e il Presidente Tomaso Tommasi di Vignano; per Arriva Udine, il Presidente Angelo Costa, il Vicepresidente Massimiliano Marzin e l’Amministratore Delegato Aniello Semplice; e tutti i rappresentanti delle associazioni dei borghi e i privati che hanno aderito all’iniziativa.



, con il saluto del Sindaco Pietro Fontanini e dell’Assessore Maurizio Franz. Alle ore 18:15 verrà quindi illuminato a led, con il sottofondo di musiche natalizie,. Sulla terrazza sarà posizionata la scritta “La cerimonia proseguirà verso, dove, alla presenza di Don Luciano Nobile, che terrà un discorso rivolto alla cittadinanza, verrà illuminato a led il. Sulla facciata del Duomo saranno inoltre collocate due luci a forma di angelo.Si proseguirà quindi inper assistere allaSarà quindi la volta di, dove, al suono delle più tipiche musiche natalizie, verrà, e diIn piazza Libertà si procederà quindi con l’e con la proiezione, sotto la torre dell'orologio, della scritta "Bon Nadâl" e di una stella di cinque metri sul rilevato della piazza.L'Assessore Franz parteciperà infine alle proiezioni luminose sul: Palazzo Morpurgo, con delle cascate di luci e la scritta "Auguri" sulla balaustra; Torre Manin e Torre Villalta, che saranno illuminate lungo il perimetro dei tre lati; Porta Aquileia, la cui illuminazione è sponsorizzata dalla SAF. All’inizio di via Gemona sarà installata la scritta "Buone feste”. Due luminarie con scritte augurali saranno posizionate in via Poscolle e via Sarpi.