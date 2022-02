A Udine si delinea il futuro di piazzetta Marconi, che sarà interessata da una serie di interventi di riqualificazione. Questa mattina il vicesindaco e assessore al lavori pubblici Loris Michelini ha incontrato in Salone del Popolo i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Amici di via Mercatovecchio e alcuni esercenti per un confronto sull’imminente inizio dei lavori di riqualificazione di piazzetta Marconi.



“Si tratta - ha spiegato il Vicesindaco - di un intervento importante che, se da un lato richiederà a tutti un po’ di pazienza, dall’altro andrà a valorizzare questo bellissimo scorcio del nostro centro storico, facendolo diventare di fatto la prosecuzione di via Mercatovecchio”.



Il quadro economico dell’opera è di 800mila euro e i lavori, che inizieranno il 14 marzo, avranno una durata di 150 giorni.



“Il lavoro è stato articolato in due fasi al fine di ridurre al minimo i disagi. La prima fase riguarderà la parte centrale, con la pietra piasentina collocata al centro della strada e una corsia in porfido a ridosso dell’edificio sul lato nord mentre la seconda riguarderà l’area antistante la biblioteca civica Joppi”.



“Ora, dopo la rimozione del porfido, il passo successivo sarà quello di lavorare, assieme al Cafc, alla rete idrica potabile e alle prese fognarie e poi si procederà a sondare tutti i sottoservizi. Vista la recente esperienza con via Mercatovecchio, non è da escludere che ci si possa trovare di fronte a strutture costruite nei decenni scorsi e non censite”.“Abbiamo convocato questo incontro - ha precisato Michelini - non solo per recepire già oggi alcune istanze da parte degli esercenti ma anche per definire un metodo di lavoro che preveda un confronto a cadenza mensile per fare il punto, assieme agli operatori del commercio, sull’avanzamento dei lavori”.“Ringrazio coloro che sono interventi oggi non solo per la loro presenza ma anche per l’atteggiamento costruttivo e positivo che ho riscontrato e che non può che farmi piacere. Evidentemente c’è la consapevolezza del fatto che gli eventuali sacrifici saranno abbondantemente ripagati da quella che si candida a diventare una delle piazze più belle della nostra città”, ha concluso Michelini.