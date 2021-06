A Udine si parla di sostenibilità ambientale ed economia circolare

Fino al 30 giugno il Comune di Udine organizza il ciclo di incontri "Giugno Circolare", aperto a tutti i cittadini interessati. Si tratta di cinque seminari online organizzati con Agenzia per l’Energia Fvg e Federconsumatori Fvg per capire come si traducono nel proprio quotidiano sostenibilità ambientale ed economia circolare.



Aperti gratuitamente a tutti i cittadini interessati, gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano (17:00 - 18:30); per partecipare è necessario registrarsi all’indirizzo: https://forms.gle/dycjtQ7TdC7CtarJ6



Il programma dettagliato e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia per l’Energia del FVG (www.ape.fvg.it) in Homepage fra le News.



GLI INCONTRI

Spesa sostenibile: dalla terra alla tavola

giovedì 10 giugno



Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si usa

giovedì 17 giugno



In viaggio verso la sostenibilità

giovedì 24 giugno



Un rifiuto non è per sempre

mercoledì 30 giugno



Per informazioni

Ufficio Progetti europei e Partecipazione

Tel 0432 1272 934 - 615

citycircle@comune.udine.it