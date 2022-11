A Udine si riaccende Idea Natale

A un mese esatto da Natale apre Idea Natale, che da 33 edizioni occupa un posto speciale nelle aspettative degli espositori e nei desiderata di migliaia di visitatori in attesa di questo evento per perpetuare uno dei gesti più antichi e belli al mondo: regalare. Con Idea Natale, Udine e Gorizia Fiere prolunga ai giorni nostri il viaggio di una delle tradizioni più caratteristiche del Natale: lo scambio dei doni. Un viaggio che dai Saturnali degli antichi romani arriva fino a Santa Claus, passando per i doni che i Re Magi portarono a Gesù.

La tradizione a noi più vicina dice che l’albero, il presepe e gli addobbi natalizi, si preparano l’8 dicembre, ma studi recenti rivelano che addobbare a festa le nostre case prima dei tempi canonici evoca piacevoli ricordi d’infanzia e magiche emozioni che ci aiutando ad essere più positivi…e in periodi come questi, male non fa, anzi. Idea Natale ha quindi precorso i tempi visto che, ormai da decenni, si svolge a novembre consigliandoci negli acquisti, evitandoci corse estenuanti dell’ultimo minuto e favorendo occasioni promozionali e di business per le piccole medie aziende espositrici, molte delle quali sono micro imprese artigianali, associazioni, cooperative e consorzi.

Mancata all’appello solo nel 2020 a causa della pandemia, quest’anno Idea Natale si prepara ad accogliere il suo affezionato pubblico da venerdì 25 a domenica 27 novembre, e stavolta lo potrà fare senza l’obbligo delle mascherine che lo scorso anno “oscuravano” il piacere del trovare il regalo più appropriato per sé e per gli altri.

Tre giorni che faranno della Fiera di Udine un grande, colorato e animato mercato natalizio dove gli oltre 150 espositori del F.V.G. e di altre regioni italiane ce la metteranno tutta per consigliare, far indossare, annusare e assaggiare il regalo giusto, da quello più impegnativo a quello più economico, sempre originale e mai banale. Nella collaudata vetrina di Idea Natale troveremo, infatti, palline decorate a mano e le creazioni dell’artigianato artistico, tessuti e abbigliamento, accessori, ponci e calde coperte, decorazioni e addobbi natalizi di tutte le forme, alberi di natale, presepi realizzati manualmente con materiali naturali, dolci e strenne agroalimentari, oggettistica da regalo, giochi, giocattoli, profumi ed essenze naturali, proposte vacanze sulla neve, viaggi e relax.

Da sempre Idea Natale valorizza l’inestimabile impegno e il frutto dell’operato del Terzo Settore, del volontariato e del no-profit proponendo idee regalo solidali. Creatività, solidarietà, ma anche sostenibilità: negli stand anche oggetti e produzioni attente al risparmio, all’ambiente, al recupero di materiali come per esempio borse e accessori confezionati a mano da un laboratorio artigiano di Lignano Sabbiadoro riutilizzando le vele.

Il libro è un regalo che si apre infinite volte e al libro, agli autori, agli editori locali, ai librai è dedicata Idea Libro con i suoi desk espositivi nel padiglione 6 e con una serie di incontri, presentazioni e anteprime di libri e racconti per tutte le età.

Senza rinunciare alla gioia del dono, risparmiare e spendere in maniera oculata e intelligente è d’obbligo anche a Natale e anche per questo la Fiera ha deciso di rinnovare l’ingresso gratuito e di concentrare la durata e l’efficacia della fiera portandola da 5 a 3 giornate piene, con stand aperti dalle 10.00 alle 20.00. Una scelta che consentirà agli espositori di ridurre i costi di partecipazione (le tariffe non sono state aumentate) e agli organizzatori di tenere sotto controllo le spese di luce e riscaldamento.

L’inaugurazione si terrà alle 17 di venerdì 25 novembre con gli interventi del Presidente di Udine e Gorizia Fiere Antonio Di Piazza, del Sindaco di Udine Pietro Fontanini, del Presidente dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine Giovanni Da Pozzo, del Presidente nazionale Federcasalinghe Federica Rossi Gasparrini e, per le conclusioni, dell’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini.

"La presenza dell’Assessore Bini alla Fiera di Udine – afferma Di Piazza – esprime ancora una volta la vicinanza della Regione alla Fiera e a Idea Natale. La partecipazione della Regione anche a questa manifestazione, attraverso PromoTurismoFVG, si concretizza nella promozione del territorio regionale, delle sue bellezze e attrattive che troveremo infatti nello stand di PromoTurismoFVG, presente anche quest’anno al padiglione 6 con le proposte per l'imminente stagione invernale dedicate a turisti e cittadini del FVG. Più di 100mq dedicati al nuovo merchandising "Io sono Friuli Venezia Giulia" e soprattutto agli skipass giornalieri con data aperta".

Oltre a mantenere i prezzi più competitivi di tutto l'arco alpino, in questa occasione potranno essere acquistati alla tariffa scontata di 35 Euro, rendendo ancora più vantaggioso sciare sulle nostre montagne. A far conoscere e valorizzare i nostri magnifici paesaggi, i prodotti tipici, le strutture, i servizi e le attività ci penseranno anche realtà come il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, le Pro Loco etc. Arriva dalla Pro Loco di Sutrio un’anteprima del presepe che dopo Idea Natale andrà nel cuore di piazza San Pietro a Roma.

"A contribuire al successo che Idea Natale ha saputo costruire nel tempo – precisa il Presidente Di Piazza - c’è anche il sostegno della Fondazione Friuli, particolarmente attenta ai valori culturali e agli obiettivi sociali che la Fiera persegue nella sua attività a favore del territorio. Alla Fondazione va il mio personale ringraziamento per la disponibilità che da anni dimostra nei confronti di questo prestigioso evento".

A Idea Natale ci sarà anche Kugj, la mascotte ufficiale di Eyof 2023 Friuli Venezia Giulia, disegnata da Paolo Venuti e realizzata dalla Trudi Spa, l’azienda di Tarcento nota in tutto il mondo per la qualità dei suoi peluche. Kugj, simpatica marmotta simbolo della montagna, rispecchia molti dei valori del XVI Festival Olimpico della Gioventù Europea e non a caso è presente alla vetrina del regalo: dal 21 al 28 gennaio 2023, la Fiera di Udine ospiterà una sezione delle le gare del Festival per promettenti giovani atleti europei che si sfideranno sul territorio regionale e anche nei vicini paesi dell’Austria (a Spittal) e della Slovenia a (Planica).

Idea Natale piace anche perché mette assieme la ricerca e l’acquisto del regalo a qualcosa che non si compra, ma si vive in prima persona: sono gli eventi a cui adulti e bambini possono partecipare gratuitamente regalandosi un’esperienza piacevole, divertente e costruttiva. Il programma è ricco di appuntamenti e talenti come lo spettacolo di Danze della tradizione italiana e le danze popolari che l’Associazione ‘Lo stivale che balla’ proporrà nella mattinata e nel pomeriggio di sabato 26 novembre, nell’area eventi del padiglione 7 che, nella stessa giornata, diventerà il luogo dove potremo riascoltare le colonne sonore più belle della nostra infanzia, interpretate dai cantanti di Modart nello spettacolo ‘Il Magico Sogno del Natale’.

Grande attesa per ‘Udine Danza’, rassegna regionale delle Scuole di Danza ADI-FVG, in programma nel pomeriggio domenica 27 novembre per chiudere in bellezza la tre giorni di Idea Natale. Sul palco del padiglione 7 si alterneranno decine di allievi di ben 12 scuole. Evento patrocinato da AssoDanza Italia, la rassegna, curata da Axis Danza con la direzione artistica di Federica Comello, esprime la sinergia e l’energia di tutte le forze che collaborano alla formazione di base nella danza e alla diffusione dei valori culturali e morali insiti nello studio di questa affascinante disciplina.

Maggiori info e tutto il programma eventi su www.ideanatale.it

Orario: tutti giorni dalle 10 alle 20, accesso dall'ingresso ovest