A Udine si rinnova la benedizione dell'acqua

Giovedì 5 gennaio, alle 15, sarà celebrata la benedizione dell’acqua, come era tradizione fare nelle parrocchie friulane, nella chiesa di San Bernardino presso il Seminario in viale Ungheria/angolo via Ellero, a Udine.

Si tratta di un antico rito in latino proprio della Vigilia dell’Epifania e della tradizione locale, praticata anche a Venezia e in Dalmazia, che include il canto delle litanie e di salmi, del Magnficat e del Te Deum ed esorcismi contro il diavolo.

Alla fine chiunque potrà portare a casa l’acqua santa. La funzione è curata dalla sezione udinese dell’associazione “Una Voce” - per la salvaguardia della liturgia latino gregoriana - che organizza ogni mese, la seconda e la quarta domenica, le messe cantate in latino secondo il rito tradizionale cattolico, o sia romano antico, nella chiesa di San Bernardino.