Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Udine torna 'Uniti per la sicurezza stradale - Sapere è meglio che improvvisare', iniziativa ideata nel 2013 con lo scopo di unire il settore pubblico e quello privato per promuovere la guida sicura, con incontri ed eventi d'informazione e prevenzione rivolti al grande pubblico.

L'appuntamento organizzato da Bm Sport&Drive in collaborazione con le Forze dell'Ordine e le Istituzioni locali e il supporto di numerosi sponsor farà tappa nel weekend al parco Terminal Nord (viale Tricesimo), per poi proseguire il 13 ottobre a Trieste con un convegno, il 15 e 16 ottobre al Tiare Shopping di Villesse e, infine, il 9 e 10 novembre in Fiera a Pordenone e l'11 e 12 novembre al centro commerciale Sme di Pordenone.

Al Terminal Nord di Udine l'1 ottobre, dalle 9 alle 19, e il 2 ottobre, dalle 9.30 alle 19, il ricco programma prevede la proiezione di filmati a cura della Polizia di Stato, prove di guida sicura con istruttori professionali, esposizione di mezzi della Polizia di Stato e della Polizia locale e il Campo scuola bike, un percorso didattico pensato per i più piccoli, che potranno imparare con gli agenti della Municipale e l'Aci Udine a leggere i cartelli stradali.