A Udine torna il Darwin Day

A Udine è tempo di Darwin Day 2020, l'iniziativa globale che celebra l'anniversario della nascita di Charles Darwin (12 febbraio) con iniziative di divulgazione scientifica.



“Darwin Day International” vuole spronare le persone di tutto il mondo a riflettere e agire sulla base dei principi che hanno sempre ispirato Charles Darwin: coraggio intellettuale, curiosità, sviluppo del pensiero scientifico e sete di verità. Con il Darwin Day 2020, il Museo Friulano di Storia Naturale, propone una serie di iniziative che hanno al centro il concetto di coevoluzione, quel continuo adattamento che a volte regola, condizionandoli, gli stretti rapporti fra due o più specie. Iniziamo con un incontro per gli insegnanti e poi, il 12 febbraio, il compleanno di Charles Darwin, con un film che fa letteralmente rivivere le incredibili collezioni del Natural History Museum di Londra, per proseguire infine con laboratori, incontri, conferenze, dibattiti: insomma, buon compleanno Darwin!



Si inizia mercoledì 12 febbraio, alle 18, con la proiezione del docu-film 'Una notte al Natural History Museum' di e con David Attenborough. Interamente girato al Natural History Museum di Londra il film utilizza la computer grafica per "riportare in vita" alcuni degli animali estinti come l'Archeopteryx, il Dodo e Dippy, la replica londinese del famoso scheletro di Diplodoco.

Giovedì 13 febbraio, sempre alle 18, avremo graditissimo ospite Alessandro Minelli, specialista in Biologia evolutiva dello sviluppo, autore di numerose pubblicazioni sia prettamente scientifiche che divulgative, già docente all’Università di Padova.