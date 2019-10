A Udine torna il Digital Security Festival

Manca pochissimo al 18 ottobre quando a Palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, si svolgerà il “DSF19 - Digital Security Festival”, a cui parteciperà anche la Polizia di Stato con i saluti del Questore di Udine Manuela De Bernardin e due sessioni aggiuntive sempre a cura della Polizia. Più di dieci relatori si alterneranno per raccontare in modo semplice e chiaro come prendere “Consapevolezza dei rischi nell'era digitale: in azienda, a scuola e a casa” fra interventi, presentazioni e tavola rotonda, anche con domande dal pubblico.

Dalle 14 alle 19 mezza giornata dedicata a cittadini, insegnanti e titolari di aziende che vogliono imparare a proteggere i propri dati, foto, progetti, dispositivi e oggetti digitali con un susseguirsi di interessanti momenti di divulgazione, dal taglio smart, semplice e coinvolgente.

Il programma inizia con i saluti del Questore di Udine di Udine, di Fabiano Benedetti di Confindustria, di Antonio Piva di Aica e il benvenuto con presentazione di Luigi Gregori e Gabriele Gobbo, poi il talk “Preoccuparsi di Cybersecurity“ con Gabriele Faggioli e Igor Falcomatà. A seguire Giuseppe Panarello del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia e Simone D’Agostino della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Udine racconteranno le attività volte alla prevenzione del cybercrimine nelle aziende.

Alle 16 la tavola rotonda “Come rafforzare le difese in azienda nell’era del cyber-risk” con Cristiano Di Paolo, Luca Moroni, David D’agostini e Luca Turco e moderatore Gabriele Gobbo. Si continua con la presentazione gruppo Cyber Security Angels con Antonio Nardo e subito dopo Ettore Guarnaccia parlerà di “Generazione Z, una generazione e iper-connessa”.

Poco dopo le 18 il primo dirigente Manuela De Giorgi e l’ispettore superiore Annalisa Marini parleranno delle strategie difensive per contrastare cyberstalking, revenge porn e cyberbullismo. Infine, Marco Grandinetti presenta il progetto “Nie” seguito da Luigi Gregori per i saluti finali dell’ITClubFVG.

L'evento è stato accreditato nell'European Cybersecurity Month (ECSM), la campagna dell’Unione Europea per promuovere tra i cittadini la conoscenza delle minacce informatiche. Il Digital Security Festival è aperto a tutti e a ingresso gratuito, per l'iscrizione (obbligatoria) visitare il sito: www.itclubfvg.org