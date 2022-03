A Udine torna il Luna Park di Primavera, giostre gratis per un'ora

Sabato 26 marzo a Udine inaugura il Luna Park di primavera che, come da tradizione, animerà piazza Primo Maggio, ospitando 35 attrazioni e due chioschi che somministreranno dolci. La novità è che, dalle 14.30 alle 15.30, tutte le giostre potranno essere utilizzate dagli utenti in forma gratuita. “E' un'iniziativa, dopo che sono due anni non veniamo in primavera a Udine con le nostre giostre a causa della pandemia - spiega Raffaele Benedini, rappresentante degli operatori dello spettacolo viaggiante – questo vuole essere un’attività di benvenuto a tutte le persone che non hanno usufruito delle nostre attrazioni. Vogliamo andare incontro alle famiglie che adesso sono in difficoltà economica”.

Benedini ci tiene a dire che non servirà esibire nessun biglietto e che quindi per quell'ora l'accesso sarà libero e gratuito a tutti. Ogni giostra avrà un cartello esposto con il quale comunicherà che aderisce all'iniziativa.

Il luna Park rimarrà aperto sino al 18 aprile. Fino al 31 marzo sarà necessario salire sulle giostre muniti di Green pass. Dal primo aprile, invece, il certificato verde non sarà più necessario.