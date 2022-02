A Udine torna la festa di San Valentino

A Udine torna la tradizionale festa di San Valentino. L'anno scorso, infatti, a causa della pandemia da Covid, Udine ha dovuto rinunciare ai festeggiamenti in Borgo Pracchiuso. Quest'anno, invece, la festa è stata confermata per la gioia di commercianti, cittadini e turisti. Tornano le bancarelle della tradizionale fiera e il pane benedetto, così come la possibilità di accedere alla chiesa di San Valentino e di acquistare le chiavette.

Per tutta la giornata di lunedì 14 febbraio, via Pracchiuso, via San Valentino, via Tomadini, via Bersaglio e Largo Delle Grazie saranno chiuse al traffico e accessibili solo da frontisti, commercianti e operatori commerciali autorizzati ad allestire i banchi di vendita.

In piazzale Oberdan sarà obbligatorio proseguire lungo l’asse Trieste - Renati, in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli provenienti da via Cividale, via Diaz e Renati e viale Trieste.

Le limitazioni previste in via San Valentino, via Tomadini e via Bersaglio verranno mantenute anche il giorno 15 febbraio fino alla loro completa rimozione.