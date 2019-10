A Udine torna la passeggiata con le salsiccie

Torna, a Udine, l'appuntamento con la passeggiata di massa dedicata ai bassotti, un evento che da Londra ha contagiato anche Milano, Manchester e il capoluogo friulano, assieme a una decina di città italiane.



Il gruppo Facebook i Bassotti di Milano, la pagina dedicata Sausage Walk Italia - Udine e il gruppo Bassotti Friuli Venezia Giulia chiamano a raccolta i numerosi "cani salsiccia" del Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di attrarre anche quelli nei dintorni che non vorranno perdersi questa giornata particolare.

L'appuntamento è per domenica 17 novembre, alle 10.30, sul Piazzale del Castello di Udine per partire alle 11 circa con destinazione Parco Moretti, passando per Piazza Libertà, Piazza XX Settembre, Piazza Matteotti, via Muratti/via Viola per giungere al termine al Parco Moretti.



Paola Vassalli, fondatrice del gruppo Facebook, ed Antonella Buccini, appassionata bassottista milanese, hanno pensato di importare la passeggiata in Italia e dopo il successo della passeggiata meneghina, coinvolgere diversi soggetti allo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico, Funky Dog, coi suoi papillon indossati dai bassottini durante la passeggiata.



Una parte del ricavato della passeggiata sarà destinata all'attività di Bassotti e Poi Più Onlus Associazione & Rescue che si occupa di bassotti in difficoltà.

L'evento ha avuto un grande successo di pubblico con la partecipazione di circa 300 bassotti nel centro cittadino.



Constatato lo splendido risultato della serie di manifestazione svoltesi lo scorso anno, grazie alla collaborazione col Charity Partner, Bassotti e Poi Più... Associazione & Rescue hanno deciso di replicare il format milanese per il secondo anno realizzando e coordinando un vero e proprio circuito italiano.

La Sausage walk italia quest'anno prevede in tutto più di 10 date, a cavallo tra l’autunno 2019 e la primavera 2020: si è iniziato a Roma, passando poi per Bologna, Udine (Pagina Facebook Sausage Walk Italia - Udine), Peschiera del Garda, Sassari, Firenze, ed altre in fase di definizione concludendo nuovamente a Milano, simbolicamente.



Tramite l'acquisto di papillon per cani e magliette ufficiali per gli umani, oltre alla partecipazione ad un pranzo alla fine della passeggiata (tutto assolutamente facoltativo), verranno raccolti fondi da devolvere all'Associazione per aiutare bassotti bisognosi, in cerca di famiglia, salvati da situazioni difficili e/o in trattamento presso veterinari dopo essere rimasti paralizzati a causa di un ernia.



La Sausage Walk è essenzialmente una passeggiata con cani bassotti al seguito a scopo ludico e benefico che si ispira alle analoghe passeggiate britanniche e del nord Europa.



La scorsa edizione ha visto Udine primeggiare come generosità, riscontrando una grandissima partecipazione giungendo solamente alle spalle di Roma come importo di donazioni.

Udine punta anche a registrare il record di presenze, come si auspicano Emanauela Santi e Daniela Pasqualetti, referenti territoriali della manifestazione e le amministratrici del gruppo Facebook Bassotti Fvriuli Venezia Giulia.