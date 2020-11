A Udine tornano i buoni spesa per le famiglie bisognose

Azioni straordinarie a sostegno degli udinesi in difficoltà saranno a breve varate da Palazzo d'Aronco. La giunta Fontanini le ha annunciate durante il Consiglio Comunale accogliendo la proposta del Partito Democratico locale. L'amministrazione ha deciso, infatti, di procedere con una nuova erogazione di buoni-spesa da destinare ai cittadini messi in difficoltà da questa seconda stretta antiCovid. Attingendo dalle casse comunali, l’amministrazione impiegherà 500mila euro da mettere a disposizione dei residenti e delle famiglie udinesi che ne faranno richiesta per far fronte alle emergenze economiche cui li ha costretti l’emergenza pandemica.



La manovra verrà portata a bilancio prossimamente e presumibilmente sarà approvata in giunta in giornata.



"L'obiettivo - ha fatto sapere la consigliera dem Eleonora Meloni - è venire incontro a quegli squilibri sociali acuiti dall'emergenza. Molte famiglie, infatti, si trovano a dover chiedere aiuto per il solo acquisto dei generi alimentari o per le incombenze più basilari".